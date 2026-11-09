Mais de 2,2 mil reclamações acumuladas; Procon Goiás notifica loja e dá prazo de 10 dias para solução

O Procon Goiás notificou a rede varejista Novo Mundo para que apresente soluções para as pendências registradas por consumidores junto ao órgão, no prazo máximo de 10 dias. A medida considera o volume de reclamações e denúncias recebidas e busca garantir que os problemas relatados pelos consumidores sejam efetivamente resolvidos.

Levantamento aponta que, de junho de 2025 a outubro de 2026, houve registro de 2203 ocorrências, entre reclamações e denúncias. A maioria é relacionada a não cumprimento de oferta, falta de estorno, atrasos ou não entrega de produtos. Nos últimos meses, a empresa tem figurado entre as mais reclamadas do órgão. Em agosto, ocupou o primeiro lugar no ranking geral, levando em conta atendimento presencial e virtual, com 277 reclamações. O mesmo se repetiu em setembro, quando houve o registro de 193 reclamações.

Desde que o volume de reclamações e denúncia contra a Novo Mundo cresceu, o Procon Goiás tem acompanhado a situação e intermediado solução de caso a caso das demandas dos consumidores. Diante disso, houve a tratativa de pouco mais de 80% das reclamações individuais, mas ainda restam cerca de 410 que ainda não foram sanadas, todas relacionadas ao ano de 2026.

O superintendente do Procon Goiás, Marco Palmerston, explica que tem sido reiterada a prática de má prestação de serviço por parte da varejista. “O Procon Goiás está atento e não vai se limitar a simplesmente registrar as reclamações. Nosso objetivo é garantir que essas demandas tenham uma resposta efetiva e que os direitos dos consumidores sejam respeitados. Há casos de consumidores esperando mais de 60 dias pela entrega de um produto. Com essa notificação, esperamos que a Novo Mundo apresente soluções concretas”, afirma o superintendente.

Marco Palmerston esclarece ainda que, somente este ano, o Procon Goiás fez uma série de autuações à empresa reunindo denúncias que tratavam do mesmo assunto. Com isso, houve autuação por mais de 6 vezes em 2026, representando mais de 50 denúncias de consumidores.

Com esta notificação de agora, a empresa terá o prazo de 10 dias para apresentar ao Procon Goiás explicações sobre as reclamações ainda pendentes. A empresa também deverá apresentar um plano de ação detalhado, informando quais medidas serão adotadas para resolver os problemas que ainda estão em andamento no órgão, além de evitar que novas reclamações pelos mesmos motivos continuem ocorrendo.

Caso a resposta não seja satisfatória, o Procon Goiás poderá adotar outras medidas administrativas mais rigorosas, conforme prevê o Código de Defesa do Consumidor, como aplicação de multas, de medidas cautelares, suspensão temporária de atividades, entre outras.