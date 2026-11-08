O governador Daniel Vilela (MDB) entrega nesta segunda-feira (9), às 9h, mais de 3 mil viaturas destinadas às instituições da segurança pública de Goiás. A solenidade será realizada na Praça Cívica, em Goiânia.

Segundo o governo estadual, a entrega marca a renovação integral da frota. O investimento anual é de R$ 162 milhões, com recursos do Tesouro Estadual.

Os veículos serão distribuídos à Polícia Militar, Polícia Civil, Corpo de Bombeiros Militar, Polícia Penal, Polícia Científica e Procon Goiás, órgãos vinculados à Secretaria de Estado da Segurança Pública (SSP).

Durante a solenidade, também será apresentada a nova identidade visual das viaturas da Polícia Militar e da Polícia Científica.

Daniel Vilela também vai entregar equipamentos de inteligência para PM

A programação inclui ainda a apresentação de equipamentos para ações de inteligência e investigação da Polícia Militar. O investimento é de R$ 3,36 milhões, com recursos do Ministério Público do Trabalho (MPT) e do Fundo Estadual de Segurança Pública (Funesp).