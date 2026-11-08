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Vereador propõe reduzir cadeiras na Câmara de Aparecida

Vereador quer cortar seis cadeiras em Aparecida; colegas questionaram a constitucionalidade e os recursos usados por ele na campanha estadual


Domingos Ketelbey Por Domingos Ketelbey em 08/11/2026 - 14:45

A proposta do vereador Dieyme Vasconcelos (PL) de reduzir de 25 para 19 o número de cadeiras na Câmara de Aparecida de Goiânia provocou questionamentos durante sessão no último 3 de novembro. Além da discussão sobre a legalidade da mudança, Roberto Chaveiro (PP) cobrou explicações sobre os recursos públicos recebidos por Dieyme na campanha eleitoral deste ano.

Chaveiro questionou se a proposta não significaria “rasgar a Constituição Nacional”. Dieyme defende que a redução enxugaria os gastos do Legislativo..

Durante a sessão em que Dieyme sugeriu a polêmica proposta, Chaveiro mencionou cerca de R$ 400 mil recebidos por Dieyme para a campanha a deputado estadual em 2026. Dados da prestação de contas ao Tribunal Superior Eleitoral indicam que R$ 400 mil vieram do Fundo Especial de Financiamento de Campanha, repassados pelo PL.

As reportagens também registraram que Chaveiro, Gleison Flávio e Felipe Cortêz sugeriram que Dieyme poderia abrir mão do próprio subsídio ou dos recursos destinados à equipe de assessoria.

Dieyme respondeu criticando vereadores com mais tempo de mandato e dizendo que tratam a atividade parlamentar como profissão.

A proposta reduziria as cadeiras em 24%. Para mudar o número de vereadores, é preciso alterar a Lei Orgânica do município. A emenda deve ser aprovada em dois turnos, com pelo menos dois terços dos votos em cada votação. A proposta ainda não foi votada.

Domingos Ketelbey

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