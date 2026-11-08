Goiânia leva ações do Novembro Azul a 13 unidades de saúde

A Prefeitura de Goiânia realiza, ao longo de novembro, ações do Novembro Azul em 13 unidades de saúde da capital. A programação inclui palestras, rodas de conversa, atividades educativas, testes rápidos para infecções sexualmente transmissíveis (ISTs) e atendimentos.

A campanha também orienta os homens a procurar a Atenção Primária, porta de entrada da rede municipal. Após acolhimento e avaliação clínica, os pacientes podem ser encaminhados para atendimento especializado.

A rede dispõe de exames para investigar o câncer de próstata, como PSA, ressonância magnética multiparamétrica, ultrassonografia e biópsia. A indicação depende da avaliação de cada paciente. O Ministério da Saúde não recomenda rastreamento populacional de homens sem sintomas e orienta que a decisão sobre exames de rotina seja tomada após conversa entre paciente e profissional de saúde.

Segundo dados do Painel de Oncologia da Secretaria de Estado da Saúde de Goiás (SES-GO) informados pela prefeitura, Goiânia registrou 152 casos de neoplasia maligna da próstata em 2025 e 54 em 2026, até o momento. Como os dados deste ano são parciais, a diferença não permite concluir que houve redução anual de casos.

Atividades seguem até dezembro

As próximas ações estão previstas para os Centros de Saúde da Família Recanto das Minas Gerais, Santo Hilário, Dom Fernando, Garavelo, Residencial Ytapua, Goiá e Vera Cruz I, além dos Centros de Saúde Parque Anhanguera, Parque Amazônia e Vila Boa. O CS Vila Moraes mantém atividades educativas durante todo o mês.

A programação informada pela Secretaria Municipal de Saúde é: