Quaest: 62% dizem que Flávio Bolsonaro errou ao ir para os EUA

Entre os brasileiros que souberam da ida de Flávio Bolsonaro (PL-RJ) aos Estados Unidos, 62% avaliam que o senador errou ao deixar o país após perder a eleição presidencial. Outros 29% consideram que ele tomou a decisão certa, e 9% não souberam ou não responderam. É o que mostra um levantamento elaborado pela Quaest e divulgado neste domingo (8).

A viagem chegou ao conhecimento de 89% dos entrevistados pela pesquisa “O Brasil depois das urnas”. O levantamento também perguntou por que Flávio deixou o Brasil: 56% acreditam que ele quis fugir da Justiça, enquanto 35% apontam uma tentativa de se proteger de perseguição política. Outros 2% não escolheram nenhuma das hipóteses e 7% não responderam.

A avaliação varia conforme a identificação política. Entre lulistas e eleitores de esquerda que não se identificam como lulistas, 92% consideram errada a decisão. Entre independentes, o índice é de 63%. Já na direita não bolsonarista, há divisão: 45% reprovam a ida e 46% a aprovam. Entre bolsonaristas, 90% dizem que Flávio acertou.

Flávio deixou o Brasil após a derrota no segundo turno. A Polícia Federal informou que investigava as circunstâncias da viagem e que não encontrou registro oficial de saída do senador pelos postos de controle migratório brasileiros.

A Quaest ouviu 2.004 pessoas com 16 anos ou mais, entre 30 de outubro e 2 de novembro. A margem de erro é de dois pontos percentuais, com nível de confiança de 95%.