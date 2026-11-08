Prazo para buscar desconto de até 10% no IPVA termina em 30 de novembro

Proprietários de veículos cadastrados na Nota Fiscal Goiana têm até 30 de novembro para acumular bilhetes e obter desconto de 5% a 10% no IPVA de 2027. O benefício é aplicado automaticamente no valor do imposto, conforme a pontuação alcançada pelo consumidor.

Mais de 662 mil inscritos já atingiram o mínimo de 12 bilhetes. Outros 238 mil estão próximos dessa marca e ainda podem garantir o desconto ao pedir a inclusão do CPF nas notas fiscais de suas compras. Entre os consumidores que já se qualificaram, cerca de 239 mil estão na faixa inicial, que dá abatimento de 5%.

A cada R$ 100 acumulados em notas fiscais com CPF, o sistema gera um bilhete eletrônico. Para o cálculo do desconto de 2027, são consideradas as notas emitidas entre dezembro de 2025 e novembro deste ano.

Black Friday pode aumentar pontuação

A proximidade da Black Friday, em 27 de novembro, pode ajudar os consumidores a acumular mais bilhetes. Compras de eletroeletrônicos, roupas, presentes e produtos de supermercado entram na pontuação, desde que o consumidor peça o CPF na nota.

“Além de aumentar a quantidade de bilhetes para o cálculo do desconto, o consumidor amplia as chances de participação no sorteio especial de dezembro”, afirma o coordenador da Nota Fiscal Goiana, Leonardo Vieira de Paula.

A inscrição no programa é gratuita e pode ser feita pelo site da Nota Fiscal Goiana. Quem se cadastrar até 30 de novembro poderá aproveitar notas de compras anteriores, desde que o CPF tenha sido informado no documento fiscal.

“Quando exige a nota fiscal, o consumidor contribui para o combate à sonegação e ainda pode obter descontos no IPVA e participar dos sorteios mensais de R$ 200 mil”, diz Vieira de Paula.

Desconto varia conforme o número de bilhetes

O percentual aumenta de acordo com a quantidade acumulada: de 12 a 75 bilhetes dão 5% de desconto; de 76 a 150, 6%; de 151 a 225, 7%; de 226 a 300, 8%; de 301 a 375, 9%; e, a partir de 376 bilhetes, 10%. Até 11 bilhetes, não há desconto.