Estágio obrigatório é negligenciado na formação de professores

Um estudo realizado pelo Todos Pela Educação, com base nos dados do Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes (Enade) de 2021, revelou que a maioria dos formandos dos cursos de Licenciatura não cumpriu o mínimo de horas exigido para o estágio curricular obrigatório ou nem sequer realizou a atividade prática na escola. O estágio é considerado um dos elementos mais importantes para uma formação inicial docente de qualidade, pois permite que os futuros professores vivenciem a realidade do seu espaço de atuação.

Segundo o estudo, 54,9% dos concluintes (165,3 mil estudantes) realizaram menos de 300 horas de estágio, sendo que as Diretrizes Curriculares Nacionais (DCN) estabelecem 400 horas como o mínimo obrigatório desde 2015. Além disso, houve um aumento expressivo de formandos que não realizaram o estágio obrigatório em 2021, durante a pandemia. Naquele ano, o percentual foi de 11,8% (35,5 mil estudantes). Na prova anterior, em 2017, o índice havia sido de 3%.

O estágio obrigatório tem como objetivo permitir que os estudantes tenham um contato direto com a realidade das escolas, preparando-os para a carreira docente e proporcionando uma ligação entre teoria e prática. No entanto, a falta de cumprimento dessa carga horária levanta questões sobre a qualidade da formação dos futuros professores.

O gerente de Políticas Educacionais do Todos Pela Educação, Ivan Gontijo, avalia que as Instituições de Educação Superior que formam professores precisam dar mais centralidade para os estágios nos seus cursos e que o governo federal tem um papel importante de ampliar e qualificar programas que permitem a execução de estágios mais estruturados, como o Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência (Pibid) e a Residência Pedagógica. Ele também aponta o quanto a pandemia de Covid-19 pode ter influenciado a formação dos futuros professores.

“Os estágios supervisionados durante a graduação são um dos elementos mais importantes para uma formação inicial docente de qualidade. Um bom curso de formação de professores deve ser voltado para a prática e os futuros professores precisam vivenciar a realidade do seu espaço de atuação, a escola, desde o início dos cursos”, avalia Ivan Gontijo.

O questionário autodeclaratório do Enade tem como objetivo levantar informações sobre o perfil dos estudantes e o contexto de seus processos formativos. Ao todo, 300 mil estudantes de cursos de Licenciatura responderam ao questionário.