“Estamos voltando a festejar”, diz Caiado em cavalgada

O governador Ronaldo Caiado participou, neste sábado (07), da 4ª Cavalgada Amigos da Marruá, em Anicuns, no oeste goiano. Ligado às raízes e entusiasta das tradições, Caiado integrou a comitiva de cavaleiros, composta por 600 participantes de diversos municípios da região.

“É um momento que faz parte da nossa cultura. Jamais neguei as minhas origens”, afirmou o chefe do Executivo estadual. Caiado também comemorou o retorno das tradicionais cavalgadas que haviam sido paralisadas devido à pandemia. “Estamos voltando a festejar novamente”, ressaltou.

Com a participação popular, a passagem da comitiva pelas ruas movimentou a cidade. Ao longo do trajeto, iniciado no Boi de Ouro, entrada do município, o governador Ronaldo Caiado interagiu com os moradores durante o percurso de cerca de uma hora. “A nossa história de vida são as cavalgadas. É um momento que temos uma ligação muito forte com o interior”, frisou.

O prefeito do município, Paulinho do Barreirão, agradeceu ao governador pela atenção com todas as regiões de Goiás. “Aqui em Anicuns tem a mão do Estado, sem a mão do governo, nós não conseguimos”. E completou “essa gestão vai ficar para a história”.

O evento, que é realizado por empresa do ramo de calçados e tem apoio da Prefeitura de Anicuns, voltou ao calendário municipal em novembro do ano passado, após dois anos de interrupção. A programação conta ainda com atrações musicais, como show sertanejo e som automotivo.

Presença

Também estiveram presentes no evento, o vice-prefeito de Anicuns, Júnior Valadão; o deputado federal, Glaustin da Fokus; os deputados estaduais, Amauri Ribeiro e Rubens Marques; o organizador da cavalgada, Bruno Marruá; participantes da comitiva, além de prefeitos e vereadores de municípios da região.