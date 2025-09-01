search
Estudante da rede pública é selecionada para universidade na Geórgia com bolsa integral

Governo de Goiás viabilizou a oportunidade que vai transformar a vida de Jhennyfer Ramos, de 18 anos, aluna do Colégio Estadual João Carneiro dos Santos, localizado em Senador Canedo


Avatar Por Redação Tribuna do Planalto em 01/09/2025 - 17:17

De malas prontas para a Geórgia, a estudante Jhennyfer Ramos recebe o apoio do Governo de Goiás, patrocinadores e da mãe, Solange, durante encontro no Palácio das Esmeraldas (Foto: Wesley Costa)

O governador Ronaldo Caiado e a coordenadora do Goiás Social, primeira-dama Gracinha Caiado, receberam nesta segunda-feira (1º/9), no Palácio das Esmeraldas, a jovem Jhennyfer Ramos, de 18 anos, selecionada para fazer faculdade na International Black Sea University, instituição de ensino localizada na Geórgia. Estudante da rede pública estadual, ela ganhou bolsa integral, passagens aéreas e um valor destinado à ajuda de custo.

“Essa oportunidade vai mudar a vida dessa menina e da sua família. Tenho convicção de que, em alguns anos, ela estará em outro patamar, com outra visão de mundo, preparada para contribuir com o futuro do nosso estado”, afirmou Caiado, após parabenizá-la pessoalmente pela conquista. O encontro ocorreu na véspera do embarque para o país da Europa Oriental, onde Jhennyfer vai estudar Ciências da Computação, curso com duração de quatro anos.

O reconhecimento e o incentivo também vieram da primeira-dama: “Jhennyfer conquistou a vaga por mérito próprio, porque foi a melhor colocada no processo. É uma vitória que muitos não conseguem. Agora, o desafio é seguir em frente, com determinação e coragem”, aconselhou Gracinha ao parabenizar a estudante.

A oportunidade é fruto da articulação do Governo de Goiás, por meio do Goiás Social, do Gabinete de Assuntos Internacionais da Secretaria-Geral de Governo (SGG) e da Secretaria da Educação (Seduc). A vaga única foi ofertada pela Embaixada da Geórgia no Brasil, cabendo ao Estado realizar um rigoroso processo seletivo, que levou em conta, entre outros itens, o desempenho dos estudantes da rede estadual na disciplina de inglês, bem como na plataforma de ensino GO English.

Natural do Pará, Jhennyfer vive com a mãe em Goiás desde 2013. Hoje mora em Senador Canedo, onde estuda no Colégio Estadual João Carneiro dos Santos. “Essa oportunidade abre a mente da gente para sonhar e se esforçar ainda mais, porque sabemos que portas estão sendo abertas. Não é só o meu futuro que está mudando, é o da minha família inteira. Minha mãe já está emocionada há semanas com essa conquista. É uma vitória muito especial que mostra que todo esforço valeu a pena”, celebrou.

O chefe do Gabinete de Assuntos Internacionais, Giordano de Souza, ressaltou que a jovem se destacou pela boa comunicação na língua estrangeira. “Jhennyfer é autodidata, começou a estudar inglês aos 11 anos e hoje já leciona em uma escola de idiomas”. De acordo com ele, a própria universidade garantiu a bolsa integral sobre o valor da mensalidade, além de uma ajuda de custo mensal. Já a empresa goiana Jaepel forneceu as passagens aéreas, além de um valor extra de US$ 600 – equivalente a cerca de R$ 3,2 mil.

O representante do negócio do ramo de embalagens, situado em Senador Canedo, Leandro de Souza, disse que a empresa tem direcionado recursos para projetos sociais em Goiás. “Ano passado, aportamos 100% dos recursos em projetos de incentivo, em parceria com o Governo do Estado. Esse trabalho nasce de uma visão humanizada, que transforma vidas. Jhennyfer, esperamos que, no futuro, você retorne e possa também trabalhar conosco”, projetou.

Pesquisa