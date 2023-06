Estudante premiado em olimpíada de matemática

Dentre a centena de medalhistas presentes na cerimônia de premiação da 17ª Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas (OBMEP), em Florianópolis (SC), estava Gabriel Henrique Campos de Castro, estudante do 9º ano do Ensino Fundamental na Escola Estadual Coronel Bento de Godoy, de Caldas Novas.

Apesar da pouca idade, o garoto de apenas 14 anos é veterano na premiação: em 2021, Gabriel Henrique conquistou a medalha de ouro na competição. Já neste ano, foi a vez de receber a medalha de prata, referente à participação na edição de 2022.

“Brinco com ele porque, como sou professora de matemática, foram nove meses aprendendo na barriga”, exalta Eliane Campos de Oliveira, mãe do estudante e professora da rede estadual.

A expectativa dela é que, na edição deste ano, Gabriel Henrique esteja novamente no pódio. “Esse ano ele já foi classificado para a 2ª fase e vai tentar conquistar novamente a medalha de ouro”, diz.

Além de Gabriel Henrique, outros 99 estudantes da rede estadual de Educação de Goiás conquistaram medalhas de ouro, prata e bronze na 17ª OBMEP. Ao todo, foram 5 medalhas de ouro, 24 de prata e 71 de bronze. Somente no Colégio Estadual da Polícia Militar de Goiás (CEPMG) José de Alencar, em Novo Gama, foram três medalhistas: Itamar Alves Silveira Junior, medalhista de ouro no nível 3; Rafaella Sofia Silva Andrade, medalhista de prata no nível 1; e Gabriel Carvalho Mendes, medalhista de prata no nível 2 da olimpíada.