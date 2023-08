Estudantes da rede estadual são medalhistas de ouro em olimpíada internacional de matemática

O Centro de Ensino em Período Integral (Cepi) Professora Izabel Christina de Sousa Ortiz, do município de Formosa, é uma das unidades escolares da rede pública estadual de Educação de Goiás, vencedoras da Olimpíada Internacional Matemática Sem Fronteiras (OIMSF) 2023.

Na escola, 18 estudantes do Ensino Fundamental receberão as medalhas de ouro na etapa nacional, sendo que a metade é do 6° ano e, a outra, do 7°. Os alunos da turma de 9° ano do Cepi alcançaram o 3° lugar, garantindo a medalha de bronze.

De acordo com o professor de matemática da escola, Arlley Kacyo da Silva, a preparação para a olimpíada começou em 2022, através das práticas nas aulas focadas em fortalecer o raciocínio lógico, e das eletivas, que contribuíram para o desenvolvimento das habilidades dos estudantes.

Para o professor, a participação dos alunos em competições como esta tem um impacto significativo na aprendizagem por aprimorar as competências e aumentar o interesse dos alunos na disciplina. O resultado em primeiro lugar dos estudantes foi recebido com orgulho. “Ver o esforço, a dedicação e o trabalho em equipe sendo recompensados com medalhas de ouro é gratificante. Isso se reflete tanto no talento dos alunos, como no comprometimento da unidade escolar”, comemora o docente.

Medalhistas goianienses

Ao todo, 10 escolas estaduais receberam medalhas de ouro, prata e bronze na OIMSF 2023. O Estado de Goiás teve duas instituições no topo do pódio. Além do Cepi Professora Izabel Christina de Sousa Ortiz, a segunda escola vencedora é o Colégio Estadual da Polícia Militar do Estado de Goiás (CEPMG) Ayrton Senna, de Goiânia. Desta vez, os vencedores foram os estudantes da 3° série do Ensino Médio.

A Olimpíada Internacional Matemática Sem Fronteiras é uma competição internacional destinada a estudantes do Ensino Fundamental e Médio. Com o objetivo de aproximar os alunos do estudo dos componentes curriculares da matemática, a olimpíada busca desenvolver novas habilidades.

A competição possui apenas uma fase e é dividida em três níveis: Básico (4° a 6° ano do Ensino Fundamental), Júnior (7° a 9° do Ensino Fundamental) e Sênior (Ensino Médio). Para participar, as unidades escolares das redes públicas municipais ou estaduais, devem inscrever as turmas como um único time.