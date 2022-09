Estudantes da rede municipal de Educação participam de festival de xadrez

Mais de 80 estudantes da rede participaram esta semana do festival de xadrez dos Jogos Esportivos da Rede Estudantil de Anápolis (Jerea). A iniciativa desenvolve algumas das competências gerais da Base Nacional Comum Curricular (BNCC), como conhecimento, pensamento científico, crítico e criativo, autonomia, responsabilidade e cidadania. Na ocasião, foram realizadas partidas no tabuleiro tradicional e também no gigante.

“O ensino e a prática do xadrez nas unidades de ensino tem relevante importância pedagógica, visto que desenvolve nos estudantes exercícios cognitivos, sociabilidade, raciocínio lógico, concentração e capacidade de enfrentar desafios”, ressalta a secretária municipal de Educação, Eerizania de Freitas.

Para a estudante Beatriz Luiza, 7 anos, da Escola Municipal João Luiz de Oliveira, jogar xadrez contribui para sua formação escolar. ”Eu gosto muito de xadrez porque me ajuda nas matérias da escola, principalmente em matemática, além de ser divertido”, conta.

Participaram do festival as Escolas Municipais Ayrton Senna da Silva, Betesda Jardim Primavera, Cora Coralina, João Luiz de Oliveira, Manoel Gonçalves da Cruz, Raimunda de Oliveira Passos, Raymundo Paulo Hargreaves e Realino José de Oliveira.