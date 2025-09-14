search
Economia

Estudo da CNI aponta 16 profissões do futuro na indústria

Pesquisadores projetam cenário até 2035


Agência Brasil Por Agência Brasil em 14/09/2025 - 17:02

Foto: © Projeto REACH/Divulgação

Um estudo sobre o futuro da indústria nacional apontou 16 profissões que devem estar entre as mais procuradas pelo setor. No levantamento elaborado pelo Observatório Nacional da Indústria, vinculado à Confederação Nacional da Indústria (CNI), os pesquisadores apontam o cenário para os próximos dez anos – até 2035 ─ e listaram também tecnologias que devem se difundir no ambiente industrial nesse período.

De acordo com o superintendente do observatório, Márcio Guerra, funções operacionais e repetitivas tendem a desaparecer, dando lugar a ocupações mais analíticas, criativas e interdisciplinares.

“Os trabalhadores atuais vão precisar se adaptar de forma contínua, desenvolvendo habilidades como fluência digital, análise de dados e resolução de problemas complexos”.

São oito ocupações para profissionais de nível técnico e oito de nível superior. Confira a lista das profissões do futuro na indústria:

Nível técnico

  1. técnico em microrredes e energias renováveis
  2. técnico em cibersegurança industrial
  3. técnico em manufatura aditiva (impressão 3D)
  4. técnico em manutenção preditiva
  5. técnico em internet industrial das coisas (IIoT) e conectividade industrial
  6. técnico em operação de robôs e drones autônomos
  7. técnico em realidade aumentada/virtual (RA/RV)
  8. técnico em sensoriamento remoto e geotecnologias

Nível superior

  1. gerente de inovação aberta e colaborativa
  2. gestor de sustentabilidade e economia circular
  3. especialista em gêmeos digitais (réplica virtual de um objeto ou sistema) e modelagem virtual
  4. especialista em governança algorítmica e ética digital
  5. cientista de dados industrial
  6. engenheiro de machine learning e IA (inteligência artificial) industrial
  7. engenheiro de edge computing
  8. arquiteto de soluções blockchain para cadeia de suprimentos

Das profissões listadas, o observatório estima que, em 10 anos, cerca de 60% das indústrias demandarão técnico em cibersegurança industrial e, 50%, de profissionais em microrredes.

Tecnologias emergentes

Entre as tecnologias que ganharão terreno nas indústrias nos próximos anos, o estudo cita inteligência artificial, internet industrial das coisas, gêmeos digitais, blockchain, manufatura aditiva e realidade aumentada, entre outras, que vão agir como “elementos centrais na redefinição de processos produtivos e modelos de negócio”.

O os pesquisadores consideram que a implementação e o uso de tecnologias emergentes exigem um novo conjunto de habilidades dos trabalhadores, para que consigam operar sistemas complexos e interagir com máquinas inteligentes.

“Não se trata apenas de operar máquinas e equipamentos, mas de compreender os sistemas que as conectam, de analisar os dados que elas produzem e de tomar decisões baseadas em evidências”, diz Guerra.

Agência Brasil

A Agência Brasil é uma agência de notícias brasileira fundada em 10 de maio de 1990 pelo Governo Collor e atualmente é pertencente à Empresa Brasil de Comunicação que administra o conglomerado de mídia do Governo Federal Brasileiro.

Pesquisa