Evento no Parque Mutirama celebra Dia Mundial de Conscientização do Autismo

A Prefeitura de Goiânia, por meio da Agência Municipal de Turismo, Eventos e Lazer (Agetul), realiza neste sábado (6), às 10 horas, o projeto “Dia Azul no Mutirama”. O evento celebra o Dia Mundial de Conscientização do Autismo e faz parte das comemorações dos 55 anos do Parque. A programação será diversificada, com atividades recreativas, apresentações culturais de teatro, música e momentos de diversão para as crianças.

Entre as atrações, destaca-se o show do cantor autista Renner Filho, que apresentará clássicos da música brasileira, gospel e composições próprias. Além disso, serão oferecidas oficinas para o público infantil em geral, com foco especial na inclusão social e na adaptação ao ambiente para crianças autistas.

A Associação de Pais, Amigos e Pessoas com Deficiência e Funcionários do Banco do Brasil e da Comunidade (APABB) são parceiras do projeto, contribuindo com recreadores que oferecerão atividades físicas e recreativas gratuitas.

O acesso ao Parque e o uso dos brinquedos são totalmente gratuitos. O presidente da Agetul, Danilo Guimarães, ressalta que “o objetivo do evento é unir famílias, mães, pais e a sociedade em geral para conscientizar sobre a importância da interação e dos direitos das pessoas autistas”.