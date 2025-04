Veja os eventos entre o feriado prolongado da Sexta-feira Santa e Tiradentes e os dias que encerram o mês de abril, confira a programação:

Black Coffee comanda festival eletrônico em Pirenópolis no feriado

Durante o feriado, nos dias 18 e 19 de abril, a cidade de Pirenópolis se transforma em destino obrigatório para os fãs de música eletrônica. É quando acontece o Festival Black Coffee Experience, que traz à antiga pedreira da Cachoeira Usina Velha uma programação internacional e um cenário natural de tirar o fôlego.

A grande atração do evento é o sul-africano Black Coffee, eleito o melhor DJ do mundo em 2024 pelo Golden Moon Awards e vencedor do Grammy em 2022. Ele se apresenta no sábado (19), ao lado de nomes como Fahlberg, JP Castro e Ramona. Na sexta-feira (18), o line-up conta com Avö (Portugal), Arymé (Marrocos), além de Eric Fraga, Heartless, Dilopes, Kaiaan, Fred Passos e Lefouz.

Com produção assinada pelo mesmo grupo de eventos como EP Experience, Festa Pitoresca e Ancestral Code, o festival aposta em duas noites de música imersiva e alto nível de produção. Os ingressos estão disponíveis no site Ticketou, com opções de frontstage e backstage a partir de R$ 350.

O evento será realizado dentro do complexo da Cachoeira Usina Velha, localizado a cerca de 5 km do centro de Pirenópolis. O local contará com estacionamento pago e seguro, além de serviço de transfer terceirizado, com vans saindo da cidade (Boteko do Chaguinha) até o local do festival. O valor do transporte é de R$ 70 (ida e volta por dia), com agendamento antecipado pelo telefone (62) 99184-9191.

Espetáculo “O Crivo” leva poesia do corpo ao palco do Centro Cultural UFG

Nos dias 26 e 27 de abril, o público goianiense poderá conferir gratuitamente o espetáculo de dança contemporânea O Crivo, do grupo Ateliê do Gesto. As apresentações acontecem às 19h no Centro Cultural UFG, com retirada antecipada de ingressos pelo site Sympla.

Inspirado na obra Primeiras Estórias, de João Guimarães Rosa, o espetáculo traduz em movimento a travessia de dois homens pelo sertão – não como um lugar geográfico, mas simbólico, repleto de silêncio, solidão e memórias. Com trilha sonora embalada por compositores como Villa-Lobos, Francisco Mignone e Arthur Moreira Lima, O Crivo se constrói na delicadeza dos gestos e na intensidade dos encontros.

A montagem aposta em uma dramaturgia poética e sensível, em que os corpos narram o que as palavras não dizem. Fragmentos de tempo e espaço se misturam na busca pelo que permanece em nós, revelando a essência da condição humana.

The Chosen: A Última Ceia estreia nas telonas de Goiânia

A quinta temporada da série bíblica The Chosen chegou aos cinemas de Goiânia com os dois primeiros episódios. A nova fase retrata a Última Ceia de Jesus com os doze discípulos e marca sua chegada a Jerusalém, intensificando os conflitos com os líderes religiosos.

O lançamento nas telonas antecede a exibição em plataformas de streaming, prevista apenas para os próximos meses. A série, sucesso internacional por sua abordagem humanizada dos Evangelhos, pode ser vista gratuitamente no app oficial ou nas plataformas Prime Video e Netflix.

Os episódios estão em cartaz nos principais cinemas da capital, como Flamboyant, Passeio das Águas, Goiânia Shopping, Cine Lume e Centro Cultural Oscar Niemeyer. A programação completa pode ser conferida nos sites das redes exibidoras.

Prosas Musicais une literatura e música em apresentação gratuita em Goiânia

A terceira edição do projeto Prosas Musicais – Contação de Histórias e Música chega a Goiânia neste domingo (20), às 18h30, no Teatro da Feteg. Com entrada gratuita, o espetáculo une música e literatura em uma experiência sensorial conduzida pela cantora Maria Eugênia e pela contadora de histórias Creuza Arrais.

Com direção musical de Luiz Chaffin, o projeto traz ao palco textos de autores como Cora Coralina, Mia Couto e Manoel de Barros, mesclados a canções de Juraildes da Cruz, Fagner e clássicos populares. A proposta é provocar memórias e emoções por meio da oralidade e da música.

Desde 2023, Prosas Musicais já percorreu mais de dez cidades em Goiás, promovendo o acesso à cultura e fortalecendo parcerias com artistas e agentes culturais locais. A próxima apresentação acontece no dia 23 de abril, no Teatro do Colégio Marista, também em Goiânia.

Santuário Sagrada Família encena Paixão de Cristo com 150 atores em Goiânia

O Santuário Basílica Sagrada Família, em Goiânia, promove duas apresentações gratuitas da tradicional encenação da Paixão de Cristo: A Paixão de Cristo – A Experiência, na sexta-feira (18), e A Ressurreição, no domingo (20), ambas às 19h, no estacionamento da igreja, na Vila Canaã.

Com uma proposta imersiva e inovadora, os espetáculos apresentarão a história sob o ponto de vista de Jesus em primeira pessoa. O elenco conta com 150 atores da Companhia Arte & Graça e da comunidade, além de bailarinos e uma equipe de mais de 50 profissionais. A montagem, reconhecida como patrimônio imaterial de Goiás e de Goiânia, já atraiu milhares de pessoas e será novamente transmitida ao vivo.

O evento também terá recursos de acessibilidade para surdos e conta com apoio da Prefeitura de Goiânia e patrocinadores locais. A produção é da Lume Produções.