Ex-genro teria encomendado morte de pastor em Itumbiara

A Polícia Civil prendeu, em Uberlândia, um homem de 31 anos suspeito de ser o mandante da morte do pastor Paulo Célio Pinheiro de Abreu, de 45 anos, em Itumbiara.

De acordo com as investigações, o homem teria contratado um menor de idade para matar o pastor, já que ele não apoiava o relacionamento do suspeito com a filha. O detido teria pago R$ 6 mil ao menor, que foi preso no dia seguinte ao crime.

A defesa do suspeito disse, em nota, que ficou surpresa com a prisão preventiva, reafirmou a inocência do cliente e destacou sua disponibilidade para prestar esclarecimentos à polícia. Apesar da falta de acesso integral às provas, o acusado permanece disposto a colaborar, segundo os advogados.