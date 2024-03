Execução de empresário leva à prisão de 10 PMs em Goiás

Na sequência dos eventos desencadeados pela morte do empresário Fábio Alves Escobar Cavalcante, ocorreu denúncia após suborno e denunciou esquemas de corrupção em Anápolis, Goiás, a justiça do estado prendeu 10 policiais militares envolvidos em chacinas. A execução de Escobar desencadeou uma série de sete mortes, revelando uma rede de corrupção e violência que abalou a política local.

Uma investigação conduzida pela Delegacia Estadual de Repressão às Ações Criminosas Organizadas (Draco) concluiu que Carlos César Savastano Toledo, ex-presidente do partido Democratas (atual União Brasil) em Anápolis, foi o autor intelectual do assassinato de Escobar. Toledo, também conhecido como Cacai Toledo, foi alvo das denúncias feitas pela vítima e teria contratado os policiais Glauko Olívio de Oliveira, Thiago Marcelino Machado e Erick Pereira da Silva para executarem o empresário.

Testemunhas confirmaram que Toledo expressou seu descontentamento com as denúncias de Escobar, chegando a propor a solução do problema através do assassinato. Um coronel da Polícia Militar de Goiás relatou que Toledo entregou documentos com os dados de Escobar, trazendo seu envolvimento direto na trama criminosa.

A prisão dos policiais militares e a revelação do esquema de corrupção e violência têm provocado comoção e indignação na sociedade goiana, colocando em destaque a necessidade de medidas energéticas contra a corrupção e a impunidade no estado.