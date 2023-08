Exposição de carros antigos chega ao Centro de Convenções

O Centro de Convenções de Goiânia será palco nesta sexta-feira (04) e também no sábado (05), da Expo Peças. A exposição é voltada para os amantes de carros antigos. Modelo, técnica, ronco do motor, peças e lembranças afetivas são alguns dos motivos que levam as pessoas a optarem por veículos clássicos. Tanto que, segundo a Federação Brasileira de Veículos Antigos (FBVA) apontou que, somente em um ano, esse mercado movimentou mais de R$ 32 bilhões.

Promovido pela Associação dos Proprietários Antigos (Apcar), a exposição reunirá modelos de carros antigos e refinados, incluindo a tradicional Penélope Charmosa, o fusquinha rosa com cilios de Zildinha Capeleti, que faz sucesso em Goiânia.

Para Paulo Miranda, diretor comercial da Expo Peças, trazer a exposição de carros antigos para a Expo Peças é uma forma de valorizar relíquias do automobilismo. “ Uma exposição de peças não poderia deixar de fora a apresentação dos carros antigos, que já que é um marco da capital dos goianiense. Vamos reunir os maiores colecionadores de carros de Goiânia, além de receber o público que é apaixonado por automobilismo.”

Os interessados em participar da exposição de carros devem se inscrever pelo site oficial da Expo Peças e entregar 1kg de alimento não perecível no dia do evento.

Serviço: Exposição de carros

Data : 04 e 05 de agosto

Horário : 04 de agosto – 15h às 21h

05/08 – 15h às 20h

Local : Expo Peças – Centro de Convenções – Rua 4,1400, setor central