Extrema Superlua de 5 de novembro: espetáculo raro no céu do Brasil

O próximo evento extremo semelhante só acontecerá em 2034.


Por Redação Tribuna do Planalto em 30/10/2025 - 14:38




No anoitecer de 5 de novembro, todo o Brasil poderá ver e fotografar o nascer da Extrema Superlua. Trata-se de uma Lua Cheia ocorrendo muito próxima ao perigeu, o que amplia seu diâmetro aparente e brilho. O próximo evento extremo semelhante só acontecerá em 2034.

A Superlua é popularmente definida quando a Lua Cheia ocorre próxima do perigeu de sua órbita elíptica em relação à Terra, aumentando seu tamanho aparente e luminosidade. O conceito foi popularizado por Richard Nolle (1979) e é tecnicamente explicado como perigeu-sizígia, conforme detalha o astrofísico Fred Espenak.

Em 05/11, a Lua atinge a fase Cheia às 10h19 e o perigeu às 19h16, a 356.834 km da Terra. O intervalo de 8h57 entre ambos torna o fenômeno uma Extrema Superlua. É um evento raro: a última foi em 31/08/2023 e a próxima ocorrerá apenas em 25/11/2034.

Para observar, basta acompanhar o pôr do Sol no horizonte oeste e, minutos depois, mirar o nascer da Lua no horizonte leste. Prefira um horizonte desobstruído. Porém, monumentos, prédios ou árvores enriquecem a composição fotográfica e proporciona um aspecto visual ainda maior da Lua. No celular, use ajustes manuais básicos e faça várias exposições.

Haverá live especial no canal do YouTube da Urânia Planetário e Observatório, em 05/11, às 18h, com transmissão da Lua ao vivo e orientações práticas de observação e fotografia. Ative a notificação para aproveitar dicas ao vivo e registrar imagens marcantes deste raro espetáculo celeste.

Pesquisa