Fábrica clandestina de salgados é fechada em Goiânia por falta de higiene

Uma fábrica clandestina de salgados, tortas de frango e pizzas foi fechada nesta terça-feira (21) em Goiânia, durante uma ação conjunta da Polícia Civil de Goiás, por meio da Central Geral de Flagrantes, e da Vigilância Sanitária Municipal.

O local funcionava dentro de uma residência no bairro Jardim Esmeralda e apresentava condições totalmente insalubres. Segundo os agentes, havia presença de baratas, sujeira acumulada e ausência de qualquer estrutura adequada para o preparo e armazenamento dos alimentos.

As equipes constataram que os produtos eram feitos sem fiscalização e vendidos em feiras e lanchonetes de Goiânia e Aparecida de Goiânia, o que representa grave risco à saúde pública. Nenhum dos produtos possuía rotulagem, selo de inspeção ou controle de procedência.

A responsável pelo local foi conduzida à delegacia e deve responder por infração de medida sanitária preventiva, crime previsto no artigo 268 do Código Penal, com pena que pode chegar a um ano de detenção e multa.

De acordo com a Polícia Civil, o caso serve de alerta à população sobre a importância de verificar a origem dos alimentos consumidos, especialmente os vendidos em feiras e pontos informais. “O consumidor precisa ficar atento à procedência e às condições de higiene do que está comprando. Essas práticas colocam vidas em risco”, destacou a corporação em nota.

A operação reforça o compromisso dos órgãos de fiscalização com a proteção da saúde da população e o combate a atividades ilegais que colocam em risco a segurança alimentar em Goiás.