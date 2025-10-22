search
Cidades

Falsa cartomante é presa em flagrante após aplicar golpe de mais de R$ 80 mil em idoso

Suspeita usava ameaças espirituais para extorquir a vítima; polícia descobriu que ela já tinha passagens por estelionato e extorsão em outras cidades


Avatar Por Redação Tribuna do Planalto em 22/10/2025 - 09:42

falsa cartomante
Os agentes conseguiram localizar e prender Sabrina Saviti Jorge em flagrante, no momento em que ela deixava o imóvel onde atendia as vítimas. (Imagem: Polícia Civil)

A Polícia Civil de Goiás prendeu em flagrante Sabrina Saviti Jorge, acusada de se passar por cartomante para aplicar um golpe de mais de R$ 80 mil em um idoso de 66 anos. A prisão foi realizada por equipes do Grupo Especial de Repressão a Crimes Patrimoniais (Gepatri), da 15ª Delegacia Regional de Polícia (DRP).

Segundo as investigações, o crime começou após o idoso ouvir uma propaganda de rádio na qual a mulher, que se apresentava como “Sabrina Vitória”, oferecia supostos serviços espirituais. Na primeira consulta, a suspeita cobrou R$ 6 mil para realizar um “trabalho espiritual”.

A partir daí, a falsa cartomante passou a ameaçar a vítima, dizendo que “espíritos malignos” poderiam causar males à sua família caso não fossem feitos novos pagamentos. Temendo as ameaças, o homem realizou diversas transferências ao longo de meses, totalizando cerca de R$ 80 mil.

No dia 19 de outubro, a suspeita intensificou as cobranças, exigindo mais R$ 22 mil para “fechar a mesa de macumbaria” e encerrar os supostos problemas espirituais. Ameaçado e assustado, o idoso procurou a Delegacia de Polícia, que imediatamente iniciou as diligências.

Os agentes conseguiram localizar e prender Sabrina Saviti Jorge em flagrante, no momento em que ela deixava o imóvel onde atendia as vítimas. Durante a apuração, a Polícia Civil constatou que a mulher já respondia por crimes semelhantes — estelionato e extorsão — nas cidades de Goianésia, Uruaçu e também no Distrito Federal.

Sabrina foi autuada por extorsão, crime que prevê pena de até 10 anos de prisão. O caso segue sob investigação do Gepatri.

A divulgação da imagem da autuada foi procedida nos termos da Lei nº 13.869/2019 e da Portaria nº 547/2021 – PC, conforme despacho da autoridade policial, de modo que a publicação possa auxiliar na identificação de outras vítimas.

Avatar

