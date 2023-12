Falso policial é preso com simulacro de arma de fogo

Na tarde de hoje, a Polícia Militar (PM) atendeu a uma ocorrência de usurpação de função pública e apreedeu um simulacro de arma de fogo. O caso aconteceu em um bairro periférico de Goiânia.

Tudo começou quando uma equipe da PM se deparou com um acidente envolvendo um VW Gol e uma caminhonete, sem vítimas. Os policiais solicitaram a documentação dos envolvidos no caso, e o condutor do Gol, um rapaz de 31 anos, informou que era Policial Rodoviário Federal. Porém, quando solicitada a sua identidade funcional, alegou que não portava.

Após consultar os sistemas, a PM decidiu entrar em contato com a Polícia Rodoviária Federal (PRF) e os agentes constataram que se tratava de um falso policial.

Durante a abordagem, os policiais também descobriram que o homem portava um simulacro de arma de fogo de forma ostensiva, preso junto ao seu corpo. Além disso, foram encontrados um bastão de madeira no banco traseiro do veículo e uma camiseta da PRF.

A Polícia Militar informou ainda que o acusado disse trabalhar como segurança particular. Ele foi preso e encaminhado à Central de Flagrantes em Goiânia.