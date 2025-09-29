Outubro promete movimentar a capital com cultura e esporte: o 1º FAUGO 2025 reforça Goiás no automobilismo, o Basileu França apresenta a ópera Orfeo ed Euridice com mais de 100 artistas, e Claudia Raia traz ao Rio Vermelho a comédia musical Cenas da Menopausa.

Goiânia recebe 1º Congresso FAUGO 2025 e fortalece automobilismo goiano no cenário nacional

Nos dias 10 e 11 de outubro, Goiânia será palco do 1º Congresso FAUGO 2025, promovido pela Federação Goiana de Automobilismo. O encontro, no SJ Premium, deve reunir cerca de 300 participantes entre pilotos, equipes, dirigentes e promotores. A programação inclui palestras, painéis e oficinas sobre kart, rally, arrancada e drift, além de workshops de marketing esportivo e formação de agentes técnicos em parceria com a Confederação Brasileira de Automobilismo (CBA). A iniciativa busca consolidar Goiás como referência nacional no automobilismo, promovendo integração, capacitação e novas oportunidades para o setor.

Cerrado Mundo Mágico leva dança gratuita a escolas de Goiás

A Giro8 Cia de Dança inicia a segunda edição do projeto “Dança nas Escolas”, que leva gratuitamente o espetáculo Cerrado Mundo Mágico a instituições públicas de Goiânia, Aparecida de Goiânia, Trindade e Bela Vista de Goiás até novembro. A montagem une dança contemporânea e teatro em uma narrativa lúdica sobre a preservação do Cerrado, com acessibilidade em Libras e rodas de conversa, alcançando cerca de dez mil estudantes.

Capital goiana recebe montagem de ópera com mais de 100 artistas no Basileu França

De 3 a 5 de outubro, o Teatro Basileu França recebe a montagem da ópera Orfeo ed Euridice, da Escola do Futuro em Artes Basileu França. A produção reúne 103 artistas, entre solistas, coristas, músicos da Orquestra Sinfônica Juvenil Pedro Ludovico Teixeira e bailarinos da Cia Jovem Basileu França, integrando canto lírico, dança e música sinfônica. A direção artística é de Eduardo Machado, com regência de Erick Félix e direção musical de Jackson Guedes.

Claudia Raia apresenta comédia musical “Cenas da Menopausa” em Goiânia

A atriz Claudia Raia chega a Goiânia nos dias 3 e 4 de outubro com o espetáculo “Cenas da Menopausa”, em curta temporada no Teatro Rio Vermelho. A comédia musical retrata, com humor e paródias de hits internacionais, os desafios da mulher na menopausa, através da protagonista Teresa e outros personagens interpretados por Claudia e pelo diretor Jarbas Homem de Mello. A peça já passou por Lisboa, Curitiba e São Paulo, conquistando público e despertando reflexões sobre o tema. Ingressos a partir de R$ 75 estão disponíveis no Sympla e na bilheteria física.