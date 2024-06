Fé e devoção em sintonia com a sustentabilidade

A Romaria de Trindade, que começou na sexta-feira, dia 28 de junho, e segue até o dia 7 de julho, é marcada pela fé, devoção e, neste ano, por um compromisso inédito com a sustentabilidade. Pela primeira vez em seus 184 anos de história, a terceira maior celebração religiosa do Brasil adotará práticas sustentáveis em diversos setores da festa, demonstrando a responsabilidade ambiental do Santuário Basílica do Divino Pai Eterno e alinhando-se com o pedido do Papa Francisco na Encíclica Laudato si’, que trata do cuidado com a Casa Comum.

Com o tema “Pai Eterno, a Vós, nossa oração”, a Romaria de 2024 se une ao Ano da Oração convocado pelo Papa Francisco, em preparação para o Jubileu da Esperança de 2025. De acordo com o reitor do Santuário do Pai Eterno, Padre Marco Aurélio Martins, “estamos olhando para o mundo, para as pessoas e para o meio ambiente. Um projeto que será celebrado com muita alegria durante a romaria”, comenta o reitor. A expectativa é de que mais de 3,5 milhões de fiéis visitem Trindade durante as festividades.

Ao longo dos 10 dias da Romaria, os romeiros poderão participar de uma vasta programação, incluindo 145 missas, 50 novenas, 11 procissões, além de desfiles, encontros tradicionais e apresentações culturais de carreiros e muladeiros, que personificam a raiz da devoção ao Pai Eterno. Uma das principais novidades é o “Tour Virtual Novo Santuário”, que permite aos romeiros conhecerem a construção do Novo Santuário em realidade virtual.

Um dos destaques da romaria é o Caminho da Luz, um percurso de 2,6 km que não apenas convida os devotos à oração, mas também à reflexão ambiental. Iluminado por geradores abastecidos com biodiesel e com pontos de recarga para carros elétricos, o caminho promove uma experiência de conexão espiritual em harmonia com a natureza.

O reitor do Santuário do Divino Pai Eterno, Padre Marco Aurélio Martins, convida a todos para participarem da Romaria de Trindade 2024 com um chamado à paz, ao amor e à fraternidade. Em suas palavras, ele convida os romeiros a virem “com paz no coração” e “com muito amor pelos irmãos e irmãs que fazem companhia nessa caminhada”.

O reitor ressalta que o Santuário, “como Igreja, é a casa de todos”, ecoando o ensinamento do Papa Francisco de que a Igreja é um espaço acolhedor para todos, sem distinções. Ele convida os romeiros a se sentirem em casa durante a festa, visitando a obra do novo santuário, conhecendo a Vila São Cottolengo e encontrando amigos e familiares.

Padre Marco Aurélio chama a atenção para a importância de “fazermos festa” e “oferecermos ao nosso Pai Eterno a nossa oração”, construindo juntos “mais um capítulo maravilhoso na história de nossa Romaria”. Sua mensagem inspiradora convida os romeiros a participarem da festa com fé, amor e fraternidade, fortalecendo os laços de comunidade e celebrando a devoção ao Divino Pai Eterno.

A Romaria de Trindade 2024 promete ser um evento memorável, marcado pela fé, pela alegria e pela união dos romeiros. O convite do reitor é um incentivo para que todos participem dessa celebração especial e contribuam para escrever mais um capítulo glorioso na história da Romaria.

Histórias que inspiram

A Romaria de Trindade transcende a peregrinação religiosa, tornando-se um espaço de acolhida e um palco de histórias comoventes de fé e milagres. Cada romeiro que cruza os portões do Santuário, lar da maior devoção ao Divino Pai Eterno no mundo, deixa ali um pedacinho de sua história, tecendo um mosaico de experiências inspiradoras.

Para Valdeir da Silva, devoto proveniente de Campina Grande, na Paraíba, a jornada de 18 km de Goiânia a Trindade representou um desafio físico e mental, mas a fé inabalável no Pai Eterno o impulsionou a cada passo. “É um desafio, né? Desafio a gente está acostumado lá em Campina Grande. Tem uma caminhada todos os anos que a gente faz só de 6 quilômetros. E aqui é três vezes mais, né? Dezoito quilômetros. É um desafio pra mente, pro corpo, pras pernas, mas a fé maior do pai eterno”, destacou o romeiro com convicção.

A superação de Valdeir é um reflexo da força da fé que move os romeiros a percorrer longas distâncias, enfrentar o cansaço e superar os próprios limites. A cada passo, a certeza de que a recompensa espiritual é infinitamente maior que qualquer obstáculo físico.

A Romaria de Trindade é um convite à reflexão, à entrega e à gratidão. É um momento único para fortalecer a fé, celebrar a vida e encontrar conforto nos braços do Divino Pai Eterno. As histórias de Valdeir e de tantos outros romeiros servem como inspiração para todos que buscam um encontro genuíno com a fé e a esperança.

Cuidados à disposição dos Romeiros

Durante a romaria, o Hospital Estadual de Trindade (Hetrin) estará disponível 24 horas por dia para os romeiros. Além disso, serviços de saúde serão oferecidos no Centro de Apoio ao Romeiro (CAR) e em tendas médicas da Prefeitura de Trindade, distribuídas pela cidade.

Uma Central de Atendimento ao Romeiro (CAR) também foi instalada no KM 10 da GO-060, a Rodovia da Fé., proporcionando aos visitantes diversos serviços, como lanches, espaços de descanso, capela para orações, banheiros, telão com transmissão das celebrações da Basílica, atendimentos de primeiros-socorros, massagens, ambulância de plantão e cuidados de saúde, incluindo aferição de pressão arterial. Estima-se que mais de 400 mil fiéis serão atendidos no CAR durante os 10 dias da Romaria. O novo espaço conta com conexão Wi-Fi gratuita e um maior número de banheiros.

Facilitando o acesso à Romaria

Quem optar por ir a Trindade de transporte público poderá contar com a linha 112 do Eixo Anhanguera, que liga a capital ao município 24 horas por dia, com 1.520 viagens durante os 10 dias da festa.

Espaço da Família de Amor

Localizado na praça do Santuário Basílica, o Espaço da Família de Amor oferece aos romeiros um local para descanso, alimentação, recarga de celular e atendimento ao devoto. O espaço conta ainda com praça de alimentação, Central de Relacionamento e experiências imersivas com óculos 3D para conhecer a Nova Casa do Pai.

O reitor destaca que está muito feliz com a boa vontade de todos em contribuir para que a romaria pudesse acontecer. Ele ressalta que tudo estava pronto a tempo e hora para receber os romeiros do Pai Eterno. Desde a orientação segura e iluminada do nosso pastor, o arcebispo metropolitano de Goiânia, Dom João Justino de Medeiros, que esteve presente em todos os momentos, até o apoio constante do nosso superior provincial, Padre João Paulo Santos, e de cada um dos missionários de nossa equipe, bem como de todos os membros da pastoral do Santuário. Todos se uniram a nós e nos mostraram o caminho a seguir nessa preparação para que o povo seja acolhido e bem atendido pelas nossas estruturas, mas, sobretudo, para que possa ser evangelizado em mais uma romaria.

Segurança para todos

Para garantir a segurança dos romeiros durante a festa, a Polícia Militar de Goiás (PMGO) intensificará o policiamento na região, com mais de 200 equipes de unidades especializadas atuando. A Polícia Civil e o Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás também estarão presentes com efetivos reforçados para garantir a tranquilidade dos devotos.

Romaria tem impacto direto na econômico para Trindade

Além do aspecto devocional, a Romaria do Divino Pai Eterno tem um impacto econômico significativo para Trindade e região metropolitana de Goiânia. Estima-se que o evento movimente aproximadamente R$250 milhões em diversos setores, incluindo hospedagem, alimentação, transporte e comércio. A ocupação hoteleira atinge picos de 95%, enquanto o comércio local, como na região da 44, observa um aumento substancial nas vendas, impulsionando a economia local de maneira positiva.

Com iniciativas sustentáveis e uma programação diversificada, a Romaria do Divino Pai Eterno não apenas fortalece a fé e a devoção dos participantes, mas também contribui para o desenvolvimento econômico da região, consolidando-se como um evento de grande importância tanto religiosa quanto social.