No próximo dia 6 de julho de 2025, Goiânia recebe uma edição especial da Feira LambesGoia, dedicada exclusivamente à comercialização de obras de arte urbana como lambe-lambe autoral, gravuras, stickers e zines. A feira será realizada no Ateliê Vila Boa, no Setor Leste Universitário, das 10h às 20h, com entrada gratuita e programação acessível a todos os públicos.

A LambesGoia surge como desdobramento do Festival Internacional LambesGoia, evento que desde 2019 já mobilizou mais de 300 artistas de 16 países e 18 estados brasileiros, consolidando-se como a maior celebração da técnica lambe-lambe no país. A proposta desta edição vai além da exibição: busca transformar o lambe-lambe em objeto artístico valorizado e colecionável, promovendo novas formas de comercialização da arte de rua e ampliando seu alcance para além dos muros urbanos.

Entre as inovações desta edição está o lançamento do PôsterZine, peça híbrida que une lambe e zine em um formato versátil. O público poderá colá-lo em espaços urbanos ou usá-lo como peça decorativa e editorial. Cada pôsterzine trará no verso entrevistas exclusivas com os artistas participantes, oferecendo uma camada narrativa e documental à experiência.

A curadoria da feira é assinada pelos artistas e produtores Diogo Rustoff, Leandro Mello e Marcelo Maróstica. Foram selecionados 22 expositores, entre inscritos e convidados, representando oito estados brasileiros e um artista venezuelano radicado em Goiânia. A programação visa valorizar a produção artística independente, fomentar a circulação da arte urbana e fortalecer uma rede de consumo consciente e afetivo.

A iniciativa conta com parcerias importantes, como a Motim, o apoio das marcas Gênesis Tintas e Luztol, além da participação da serigráfica Clube do Rodo, que fará impressões ao vivo no local. A Feira LambesGoia reafirma o potencial da arte urbana como ferramenta de expressão coletiva e meio de aproximação entre artistas, cidade e comunidade.

Serviço:

Data: 6 de julho de 2025

Horário: das 10h às 20h

Local: Ateliê Vila Boa – Av. Anhanguera, Setor Leste Universitário, Goiânia – GO

Instagram: @lambesgoia.festival

Contato: [email protected] | WhatsApp: (62) 99975-7763