Feirão de Empregos em Aparecida de Goiânia vai oferecer 10 mil vagas

A Prefeitura de Aparecida de Goiânia, em parceria com o Governo de Goiás, realiza de 26 a 30 de agosto o Feirão de Empregos de Aparecida , com a oferta de 10 mil vagas de trabalho em diversas áreas e níveis de escolaridade. O evento será realizado na Praça da Juventude, no Setor Garavelo, e reunirá mais de 24 empresas de diferentes segmentos.

As vagas contemplam desde funções operacionais até cargos técnicos e de nível superior, com salários que podem chegar a R$ 4,5 mil. Para participar, os interessados devem levar documentos pessoais como RG, CPF e comprovante de endereço atualizado. As entrevistas serão realizadas no local e há possibilidade de contratação imediata.

O feirão acontece de terça a sexta-feira, das 8h às 17h, e no sábado (30/08), das 8h às 12h. Além da seleção para vagas, os participantes terão acesso a orientação profissional, encaminhamento de currículos e cadastro em programas de qualificação.

Segundo a prefeitura, a iniciativa reforça o compromisso do município e do Estado com a retomada econômica e a geração de renda. “Nosso objetivo é abrir portas e oferecer condições para que os aparecidenses tenham um futuro melhor”, afirmou o prefeito Leandro Vilela.

Durante a programação, no dia 27, às 9h, será assinando o termo de cooperação da Plataforma Mais Emprego, do Governo de Goiás, que amplia as políticas de empregabilidade e facilita a conexão entre empresas e trabalhadores.