Feirão de Empregos oferta mais de 5 mil vagas

O Governo de Goiás, por meio da Secretaria da Retomada, em parceria com o Araguaia Shopping, realiza nesta quarta e quinta-feira (23 e 24/7), das 8h30 às 17h, mais uma edição do Feirão de Empregos. Em uma estrutura montada dentro do estabelecimento, serão oferecidas mais de 5 mil vagas para diversas áreas, com foco em oportunidades captadas na Região da 44.

O feirão vai ofertar vaga para vendedor, atendente de balcão, auxiliar de serviços gerais, gerente de loja, entre outras funções, inclusive posições para trabalhar no próprio shopping. Nos casos de emprego com comissão em vendas, a remuneração pode alcançar R$ 4 mil mensais.

O evento quer chamar a atenção do trabalhador para a quantidade de vagas de emprego na Região da 44, o maior polo de moda do Estado, onde a pessoa pode começar com um salário base e crescer, tanto em renda como na carreira. Há vagas que não exigem experiência anterior, o que amplia as chances para quem está buscando o primeiro emprego.

O atendimento é gratuito e os interessados podem contar com assessoria para elaboração do currículo, sendo necessário levar apenas um documento pessoal com foto e comprovante de endereço. A equipe da Central Mais Empregos estará presente no local para realizar atendimentos, entrevistas e encaminhamentos com possibilidade de contratação imediata.

