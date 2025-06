Fenacampi deve atrair 3,5 mil pessoas e terá cooperativismo como destaque

O Sistema OCB/GO terá participação de destaque na 6ª Fenacampi, que começa nesta quarta e segue até sexta-feira (11 a 13 de junho), em Campinorte (GO). A feira, que esse ano traz o tema “Cultivando um agro sustentável”, terá 30 expositores e deve reunir cerca de 3,5 mil pessoas durante os três dias do evento.

A mostra será realizada no Galpão da Fábrica de Ração da Coopercampi e contará com diversas palestras abertas ao público e capacitações voltadas aos cooperados da Cooperativa Agropecuária Regional de Campinorte (Coopercampi), promotora do evento.

O Sistema OCB/GO contará com um estande exclusivo na Fenacampi, onde será apresentado ao público o projeto SementesCoop, voltado à educação cooperativista de crianças e adolescentes. A instituição também promoverá a palestra “A Importância do Cooperativismo para o Agro Nacional”, ministrada por Marcos dos Reis Zanin, mestre em Gestão de Cooperativas.

A ação do SementesCoop oferece um curso introdutório sobre cooperativismo, com aplicação de questionários, distribuição de brindes e realização de sorteios. Durante a Fenacampi, os participantes concorrerão a um Echo Dot Amazon com Alexa — alto-falante inteligente — e a um fone de ouvido Bluetooth.

Para o presidente do Sistema OCB/GO, Luís Alberto Pereira, o SementesCoop é uma excelente oportunidade para cultivar o futuro do cooperativismo em Goiás. “A ideia é transmitir conteúdos que despertem o interesse das crianças pelo empreendedorismo e mostrar a elas a importância da cooperação. Queremos preparar gerações mais conscientes, que busquem propósito em suas ações e enxerguem no cooperativismo um caminho promissor”, afirmou.

Presidente da Coopercampi, Elton José destaca a importância da feira para o desenvolvimento do agronegócio regional. “A Fenacampi demonstra a cada nova edição a sua relevância para a sociedade de Campinorte e para o Norte goiano, promovendo conhecimento e inovação. Ela representa uma ponte entre a ciência e a prática no agro”, ressaltou.

