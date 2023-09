Feriadão teve 4 mortes nas rodovias federais em Goiás

Quatro pessoas perderam a vida em 31 acidentes registrados nos quatro dias do fim de semana prolongado pelo feriado da Independência do Brasil nas rodovias federais que cortam o estado de Goiás. Outras 23 ficaram feridas. O balanço é divulgado neste momento pela Polícia Rodoviária Federal (PRF).

Os policiais rodoviários registraram um total de 2.646 infrações no período e 3.762 imagens de radar. O saldo foi de 40 pessoas detidas. Entre as infrações registradas, a maioria (412) foi por ultrapassagem em local indevido. Em seguida, vêm falta de cinto de segurança (208), embriaguez (75), falta da cadeirinha para criança (33), e uso do celular (24).

Os policiais rodoviários registraram a imprudência dos motoristas inclusive flagraram uma motocicleta a 193 quilômetros por hora.