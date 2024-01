Férias na estrada: Detran alerta sobre cuidados e documentação

Grande parte da população aproveita os feriados de final de ano para pegar a estrada. Seja em pequenos ou grandes trajetos, é importante ter a certeza de que o veículo e a documentação estão em dia na hora de planejar a viagem. A dica é do Departamento Estadual de Trânsito (Detran). Segundo o órgão, a falta de manutenção é uma das principais causas de acidentes. Além disso, veículos em más condições de uso têm três vezes mais riscos de acidentes.

Para os especialistas, os cuidados devem começar antes mesmo de sair de casa, com a checagem do carro. É essencial observar o estado dos pneus, calibragem e desgaste; o nível da água, do óleo e conferir a parte elétrica e de sinalização – luzes e faróis. A manutenção preventiva deve ser feita uma semana antes da viagem. “Assim você consegue viajar mais tranquilo e gastando menos, pois o veículo regulado consome menos combustível”, pontua o presidente do Detran, Delegado Waldir.

O Detran orienta que também é necessário estar atento à documentação do condutor e do veículo. Para transitar, todos os veículos devem estar devidamente licenciados, conforme o artigo 131 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB); e o motorista tem que ter habilitação dentro do prazo de validade.

A dica é que a documentação seja revista periodicamente. O veículo é considerado devidamente licenciado quando ocorre a quitação de todos débitos gerando o CRLV-e do exercício anual, conforme previsto no § 2º do artigo 131 do CTB. O condutor flagrado circulando sem licenciar o veículo é multado em R$ 293,47, recebe sete pontos na CNH e tem o automóvel retido.

Já quem for flagrado dirigindo com a CNH vencida há mais de 30 dias é multado e tem o veículo retido até que seja apresentado outro condutor com documento em dia. A infração é gravíssima, gerando multa de R$ 293,47 e sete pontos na CNH. A renovação da CNH pode ser feita no Detran-GO, Ciretran ou qualquer unidade Vapt Vupt. O tempo médio de entrega do documento físico é uma semana, mas logo após a renovação a validade é atualizada no aplicativo Carteira Digital de Trânsito, que pode ser utilizado em todo o país.