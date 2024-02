Fernandinho Quarteto faz show beneficente no Lowbrow, na quinta-feira

O Lowbrow Lab Arte & Boteco recebe, na quinta-feira, 22, o show de Fernandinho Quarteto, a partir das 21h30. A atração anima o Boteco de Quintal em dia de abertura de exposição na galeria da casa: Gulira – Inovação e Destecnologia Ltda, da artista plástica Emília Simon.

2kg de alimentos não perecíveis dão direito à entrada e serão destinados para o grupo Solidariedade Amor e Ação, uma instituição sem vínculo político ou religioso, que empresta equipamentos hospitalares para a comunidade carente e ajuda orfanatos e abrigos de idosos, dentre outras ações (@solidariedadeamoreacao). O evento será realizado com recursos da Lei Paulo Gustavo do Governo Federal, operacionalizado pelo Governo de Goiás, por meio da Secretaria de Estado da Cultura.

Fernando (vocal) será acompanhado por Brunno Prudente (baixo), George Augusto (bateria) e Estevão (teclado). No setlist, canções de Amy Winehouse, Kali Uchis, Liniker, Luedji Luna, Chet Faker, Marina Senna e muito mais. As reservas podem ser feitas pelo WhatsApp 62 3932-4604. O Lowbrow está localizado na Rua 115, nº 1.684, no Setor Sul.