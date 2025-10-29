Festival Bar em Bar chega à 19ª edição e movimenta bares goianos

A 19ª edição do festival Bar em Bar começa nesta quinta-feira (30) e segue até 16 de novembro. Em uma celebração da cultura dos botecos, 50 estabelecimentos em Goiânia, Anápolis, Rio Verde e Aparecida de Goiânia vão oferecer petiscos exclusivos a preços promocionais.
Com o tema “A cidade inteira cabe no bar”, o evento promovido pela Abrasel-GO e Sindibares destaca a importância dos bares como espaços de socialização e de valorização da gastronomia local. Durante o período, o público poderá saborear criações elaboradas especialmente para o festival, ressaltando a diversidade e a criatividade dos botecos.
Valorização local
Para o presidente da Abrasel-GO, Danillo Ramos, o festival reforça a experiência única que os bares proporcionam aos frequentadores. “Desejamos sucesso a todas as casas participantes, que elas prosperem em resultados e que os clientes encontrem nestes bares e restaurantes o que há de melhor na gastronomia”, afirma.
O presidente do Sindibares Goiânia, Newton Pereira, destacou o papel dos bares na capital. “É uma alegria muito grande participar com a Abrasel de mais uma edição do Festival Bar em Bar. Em nossa capital, temos o privilégio de contar com um cenário de bares notáveis, verdadeiros pilares do entretenimento e da convivência social na cidade”, pontua.
Já o presidente do Sistema Fecomércio/Sesc/Senac-GO e vice-presidente da CNC, Marcelo Baiocchi Carneiro, ressaltou o incentivo ao setor gastronômico. “O Festival Bar em Bar 2025 chega à sua 19ª edição, reafirmando a qualidade e a singularidade da cozinha goiana. O Sistema Fecomércio/Sesc/Senac-GO incentiva constantemente a inovação e o fortalecimento do setor gastronômico”, destaca.
Para os proprietários, o festival é uma oportunidade de conquistar novos clientes e reforçar a identidade dos estabelecimentos. Já os visitantes poderão descobrir novos locais e saborear receitas criativas. O evento promete agitar os botecos goianos, tornando cada visita uma experiência memorável.
Mais informações estão disponíveis em barembar.com.br e no perfil @abraselgo.
Bares participantes:
Goiânia: Bière Du Parc, Boteco Posto 15, Boteco Rainha, Boteco Raiz, Boteco Raiz Perimetral, Botequim do Comandante, Brauhaus Restobier, Cantinho Frio Bar e Restaurante, Carne de Sol 1008 (Unidades 1 e 2), Cateretê Bar e Restaurante, Celsin & Cia, Cervejaria Dias, Cervejaria Mangueiras, Coco Bambu Goiânia, Coco Bambu Passeio das Águas, Costelaria Rocha, Dona Bita Cozinha Contemporânea, El Argentino (Bueno e Lozandes), Madá Bar, Manda Picanha (Passeio das Águas), Officina Cervejaria, Padrim Restaurante, Petra Bar, Piry Cozinha Nordestina, Pop Coffee, Rancho 55 Buteco Raiz, Resenha Restaurante e Bar, Samura Comida Japonesa, Simbora Restaurante 24h – Urias, Tatu Bola Goiânia, Tela Quente Bar e Restaurante, Thiosti Restaurante e Chopperia, Tribos do Espeto, Viracopos, Ziquinha Carne de Sol.
Anápolis: Coco Bambu, Costela de Vaca Bar e Restaurante, Hiper Pizza Bar, Julieta Gastrobar, Marolo Cozinha Afetiva.
Aparecida de Goiânia: Rancho Payol, Sagrado Gastrobar.
Rio Verde: Finnegans Gastronomia, Manda Picanha, Nerole Steak House, O Santo Desconfia.
Horóscopo de hoje, 29 de outubro de 2025: quarta-feira de intuição ampliada e ação contagiante