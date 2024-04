Festival Café Fest oferece café especial à vontade por R$ 30

Entre os dias 19 e 21 de abril, o Shopping Cerrado sediará o Café Fest, considerado o principal evento de cafés especiais da região Centro-Oeste. O destaque desta quarta edição é o “open-café”, permitindo aos visitantes desfrutar de uma variedade de cafés especiais, incluindo espressos e cappuccinos, por apenas R$ 30 ao dia.

Os ingressos podem ser adquiridos por R$ 50 para acesso aos três dias de evento, oferecendo também acesso às palestras e programação cultural. Além das degustações, o festival contará com palestras, bate-papos, oficinas e competições, bem como atrações musicais, como o Sarau do Luiz e um show da Banda Mr. Gyn. A programação completa está disponível no Instagram do Festival (@cafefest_cerrado).

O tema desta edição é “Diversidade de Aromas, Encontros e Sabores”, explorando a experiência sensorial do café especial. O Café Fest é uma realização da cafeteria Estação 14 – Escola de Barista, com patrocínio do Shopping Cerrado, Goiás Turismo, Linq Telecom e Lopes Marketing, e apoio do SEBRAE-GO, Sesc, Abrasel-GO, Sindibares, Bunn, Aura e BSCA. O evento ocorrerá na sexta-feira e sábado, das 10h às 20h, e domingo, das 11h às 20h, no piso 1 do Shopping Cerrado, próximo ao Vapt Vupt. O endereço é Avenida Anhanguera nº 10.790, no Setor Aeroviário, em Goiânia (GO).