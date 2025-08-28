Festival Gastronômico de Pirenópolis e 1º Canto Gastronômico movimentam a cidade em setembro

De 4 a 14 de setembro, Pirenópolis será palco de uma verdadeira celebração de sabores, cultura e música. O Circuito Gastronômico do Sindtur Senac chega à cidade histórica em duas etapas: o Festival Gastronômico de Pirenópolis, de 4 a 7 de setembro, e o 1º Canto Gastronômico, de 12 a 14 de setembro.

Com o tema “Do campo à mesa”, o festival reunirá na Arena Gastronômica, no Largo da Matriz, mais de 15 chefs renomados, entre eles Ian Baiocchi, Emiliana Azambuja, Lucas Corazza, Jimmy Ogro e Ale Sotero. O público poderá conferir ainda o projeto “Goiás Queijo e Vinho”, que traz 22 produtores artesanais, além de seis operações gastronômicas, aulas-show, degustações e discotecagem com DJs convidados.

A Rua do Lazer também será tomada pela programação cultural, com um palco dedicado a apresentações musicais de artistas regionais como Grace Carvalho, Pádua, Luciana Clímaco, Maíra, além de DJs como Mucio, Dudax, Bruno Caveira, Bruno Lopes e Cássia Kilmister.

Já o 1º Canto Gastronômico acontecerá entre os dias 12 e 14 de setembro, em mais de 24 empreendimentos locais, integrando-se ao calendário do tradicional Canto da Primavera, unindo música e gastronomia em uma mesma experiência.

Todas as atrações culturais terão acesso gratuito. O evento, que valoriza a tradição e a diversidade cultural do estado, é uma realização do Sindicato de Turismo e Hospitalidade (Sindtur-GO), com o apoio do Sistema Fecomércio Sesc Senac, em parceria com o Sebrae e a Prefeitura de Pirenópolis. A produção é da Bate Laje Comunicação e Gestão de Negócios e da São Bento Produções e Eventos, com recursos do Programa Goyazes, do Governo de Goiás, via Secretaria de Estado da Cultura.

📌 Mais informações, restaurantes e programação completa: @goias.gastronomia

📅 Serviço

Festival Gastronômico de Pirenópolis – “Do campo à mesa” e 1º Canto Gastronômico

Arena Gastronômica & Palco Rua do Lazer

📍 Local: Largo da Matriz, Pirenópolis – GO

📆 Data: 4 a 7 de setembro de 2025

⏰ Horários:

• 4 e 5/9 – das 16h às 22h

• 6 e 7/9 – das 15h às 22h

• Shows na Rua do Lazer: sempre às 21h

1º Canto Gastronômico

📍 Local: 24 empreendimentos participantes em Pirenópolis

📆 Data: 12 a 14 de setembro de 2025

📞 Contato: Fred Costa – (62) 99320-9720