Festival “Samba e Churras” com Diogo Nogueira Agita Goiânia neste Sábado

Goiânia se prepara para abraçar o agito do “Samba e Churras” neste sábado, 25. O CEL da OAB será o cenário para um encontro marcante entre música e gastronomia, com o renomado Diogo Nogueira encabeçando a lista de atrações.

Os ingressos estão disponíveis nas lojas Flávio’s Calçados, tanto no Shopping Flamboyant quanto no Goiânia Shopping, e também online através da Bilheteria Digital. As opções incluem Vip Individual, meia, inteira, social, mesas e lounges, atendendo a diversos gostos e preferências.

O evento não só promete uma experiência musical única, mas também uma verdadeira jornada gastronômica. Estações como Fogo de Chão, com costela janela de angus no fogo de chão, American BBQ, apresentando brisket e coxa com sobrecoxa defumados, e a Argentina Uruguaia Carnes na Parrilla, com uma seleção de bifes de chorizo, ancho, baby beef e carne angus serenado, garantem uma oferta diversificada e saborosa.

Outras estações incluem um tentador tendal com picanha suína defumada, legumes, frangos inteiros e linguiças, a estação do hambúrguer, com opções de cheeseburgers, e o clássico arroz carreteiro, preparado em panela de ferro, acompanhado por mandioca com manteiga de leite e especiarias, farofa e batata sauté.

Diogo Nogueira, filho do saudoso João Nogueira, é uma das estrelas do samba brasileiro, prometendo uma apresentação memorável. O “Samba e Churras” se configura como um evento imperdível para os amantes da boa música e da alta gastronomia. Os ingressos estão disponivies para compra no Bilheteria Digital ou fisicamente nas lojas Flávio’s Calçados, localizadas no Shopping Flamboyant e Goiânia Shopping.