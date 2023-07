FGTS vai distribuir R$ 12,7 bilhões aos trabalhadores vinculados

O Conselho Curador do Fundo de Garantia do tempo de Serviço (FGTS) decidiu que vai distribuir R$ 12,7 bilhões aos trabalhadores com contas vinculadas. A expectativa do Ministério do Trabalho e Emprego é de que a liberação dos recursos comece até a próxima semana e seja concluída até o fim de agosto.

A quantia representa 99% do lucro obtido pelo fundo em 2022, que foi de R$ 12,8 bilhões. Segundo o governo, o índice de distribuição será de 0,02461511. Ou seja, para saber quanto receberá o trabalhador precisa multiplicar o saldo da conta vinculada em dezembro de 2022 pelo índice de distribuição. São mais ais de 210 milhões de contas vinculadas ao FGTS.