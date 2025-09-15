search
Fieg abre oportunidade a indústrias goianas que desejam exportar para a América Latina

Inscrições estão abertas até dia 30 de setembro para o Encontro Internacional de Comércio Exterior, em que 15 compradores internacionais da América Latina negociarão com as indústrias goianas


15/09/2025

Mesmo em um cenário global desafiador, Goiás se manteve em 2024 entre os dez maiores exportadores do Brasil, ocupando a oitava posição nacional. O Estado alcançou US$ 12,3 bilhões em vendas internacionais no período, com um saldo comercial superior a US$ 6,7 bilhões.

O número demonstra a pujança da economia goiana no mercado externo e reforça a necessidade de ampliar a presença de indústrias locais em novas rotas comerciais. É nesse contexto que Goiás se prepara para sediar a 12ª edição do Encontro Internacional de Comércio Exterior (Eice), que integra a programação da Expoind 2025 – Feira de Fornecedores de Tecnologia e Soluções para Indústria de Goiás. O evento será realizado nos dias 30 e 31 de outubro, no Centro de Convenções de Goiânia.

Organizado pelo Centro Internacional de Negócios (CIN) da Fieg, o Eice terá rodadas de negócios que reunirão 15 compradores internacionais da América Latina, além de representantes diplomáticos de diversos países da Europa, Ásia, África, dos Estados Unidos e do Canadá. A iniciativa busca ampliar oportunidades de exportação em segmentos estratégicos, como alimentos e bebidas, cosméticos e higiene pessoal, indústrias químicas e farmacêuticas, tecnologia, maquinário e softwares.

A participação no Eice é gratuita para indústrias de Goiás, com vagas limitadas para até 60 empresas, e as inscrições estão abertas para empresas interessadas. “Além de aproximar os compradores estrangeiros, oferecemos assessoria para orientar empresários que ainda não têm experiência em exportação. É uma forma de abrir portas para que mais indústrias goianas conquistem espaço no mercado global”, afirma Juliana Tormin, gerente do CIN-Fieg.

A proposta do encontro é colocar frente a frente as indústrias goianas e o mercado internacional, criando um ambiente favorável à geração de negócios e à diversificação de destinos. A meta é apoiar empresas que já exportam e, ao mesmo tempo, preparar aquelas que ainda estão dando os primeiros passos no comércio exterior.

Para participar da Rodada Internacional de Negócios, é preciso fazer uma inscrição prévia até 30 de setembro, por meio do endereço eletrônico https://forms.gle/ouaaBN3nKcqfg9K3A. Haverá ainda, durante o evento, uma rodada de negócios nacional exclusiva com expositores da Expoind.

A feira será realizada de 29 de outubro a 1º de novembro, no Centro de Convenções de Goiânia, reunindo expositores de todo o País e promovendo negócios, inovação e sustentabilidade para a indústria goiana.

Pesquisa