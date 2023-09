Fifa estende as sanções impostas pela CBF em casos de manipulação de resultados

As sanções impostas pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF) a 11 jogadores , com base em ações envolvendo a manipulação de partidas que ocorreram no futebol brasileiro, foram estendidas pela Fifa. Em seu site oficial, a Fifa esclareceu que a medida é parte da “sólida e exemplar” cooperação com a CBF. O presidente do Comitê Disciplinar da Fifa decidiu estender todas as sanções para que tivessem efeito mundial, com base no artigo 70 do Código Disciplinar da entidade máxima do futebol mundial.

“A parceria da CBF com a Fifa e o reconhecimento não só da entidade e da Conmebol, mas do mundo inteiro, reforça o trabalho que desenvolvemos no Brasil é que é visto como referência. Tudo isso reitera o foco em nossos pilares de transparência, lisura nos processos e o compromisso que a atual gestão tem, sobretudo, com a verdade”, destacou o presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues.

A FIFA informou ainda que “continuará seus esforços contínuos para combater a manipulação de partidas por meio de uma variedade de iniciativas, que incluem o monitoramento dos mercados internacionais de apostas, o portal confidencial de relatórios da Fifa, o aplicativo Fifa Integrity, bem como várias atividades educacionais e de conscientização em todo o mundo”.

Após as investigações das autoridades brasileiras e o processo disciplinar aberto pela CBF, os seguintes jogadores foram proibidos de participar de qualquer tipo de atividade relacionada ao futebol:

Ygor de Oliveira Ferreira (proibição vitalícia)

Paulo Sérgio Marques Corrêa (600 dias a partir de 26 de maio de 2023)

Gabriel Ferreira Neris (proibição vitalícia)

Jonathan Doin (720 dias a partir de 16 de maio de 2023)

Fernando José da Cunha Neto (360 dias a partir de 16 de maio de 2023)

Eduardo Gabriel dos Santos Bauermann (360 dias a partir de 16 de maio de 2023)

Matheus Phillipe Coutinho (proibição vitalícia)

Mateus da Silva Duarte (600 dias a partir de 26 de maio de 2023)

André Luiz Guimarães Siqueira Junior (600 dias a partir de 26 de maio de 2023)

Onitlasi Junior Moraes (720 dias a partir de 16 de maio de 2023)

Kevin Joel Lomónaco (360 dias a partir de 16 de maio de 2023)