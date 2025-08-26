Filarmônica de Goiás homenageia maestro Emilio De César em concerto transmitido pela Rádio MEC

A Orquestra Filarmônica de Goiás realiza nesta quinta-feira (28), às 20h, um concerto especial da temporada 2025, no Teatro Sesi, em Goiânia. A apresentação será transmitida ao vivo pela Rádio MEC, emissora referência nacional em música clássica, ampliando o alcance do espetáculo para todo o Brasil.

Sob a regência do maestro titular Neil Thomson e com a participação dos maestros convidados Eliseu Ferreira e Marshal Gaioso, a Filarmônica interpreta um programa que une tradição e emoção: “Leilão” (Francisco Mignone), “Le Tombeau de Couperin” (Maurice Ravel) e a imponente “Sinfonia nº 5” (Piotr Ilyich Tchaikovsky).

O concerto homenageia o maestro Emilio De César, figura central na formação de gerações de músicos e no fortalecimento da música de concerto no país. Aos 77 anos, ele viaja de Conceição do Araguaia (PA), onde vive desde sua aposentadoria em 2021, para acompanhar a homenagem presencialmente.

Legado de Emilio De César

Carioca, filho de pais nordestinos e sobrinho do maestro Eleazar de Carvalho, De César iniciou sua trajetória musical inspirado nos “Concertos para a Juventude” da Orquestra Sinfônica Brasileira. Formado em Regência, Composição e Canto pela Universidade de Brasília, e com aperfeiçoamento no Robert Schumann Institut, na Alemanha, ele foi regente titular de orquestras em Brasília, Minas Gerais e Goiânia, além de atuar à frente de filarmônicas internacionais.

A força da Filarmônica de Goiás

Fundada em 1980, a Orquestra Filarmônica de Goiás é reconhecida pela versatilidade de seu repertório, que abrange do barroco à música contemporânea. Nos últimos anos, consolidou-se como uma das principais orquestras do Brasil, colecionando apresentações marcantes em palcos nacionais e internacionais e recebendo a regência de maestros de prestígio mundial.

A Rádio MEC e a música clássica no Brasil

A Rádio MEC, conhecida como “A Rádio de Música Clássica do Brasil”, dedica 80% de sua programação à música de concerto e tem papel fundamental na difusão da música erudita no país. O público poderá acompanhar o concerto da Filarmônica de Goiás em suas frequências no Rio de Janeiro, Brasília e Belo Horizonte, além do aplicativo Rádios EBC.

📌 Serviço

Concerto da Orquestra Filarmônica de Goiás

📅 Quinta-feira, 28/8

🕗 20h

📍 Teatro Sesi, Goiânia

📻 Transmissão ao vivo na Rádio MEC