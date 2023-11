Filarmônica realiza concerto interativo no Natal do Bem

A Orquestra Filarmônica de Goiás, sob regência da maestra Mariana Menezes, fará hoje um Concerto de Natal interativo: os espectadores estão convidados a levarem guizos ou algum outro instrumento de percussão para o evento musical, agendado para às 20h. O concerto, que irá apresentar tradicionais composições natalinas, faz parte da programação do Natal do Bem, evento organizado pela OVG e Goiás Social, que começou nesta quinta-feira (16), no Centro Cultural Oscar Niemeyer.

No programa estão arranjos de tradicionais canções natalinas, que compõem as obras Christmas Overture e Christmas Rhapsody, que foram arranjadas por um dos integrantes da OFG, Freddy Portilho. Além dessas composições, a Filarmônica vai apresentar Sleigh Ride (Passeio de Trenó), de Wolfgang Mozart, e também Water Music (Música Aquática), de Frideric Handel, na celebração antecipada da maior festa do mundo ocidental.

O concerto da Filarmônica é uma das atrações culturais do Natal do Bem, considerada a segunda maior celebração natalina do país. A festa vai até 6 de janeiro de 2024. Serão mais de 400 apresentações culturais em um ambiente iluminado por dois milhões de pontos de luz. A expectativa é de que um milhão de pessoas passem pelo local nos 52 dias de evento. Com entrada, estacionamento e atrações gratuitas, o espaço estará aberto ao público de terça a sexta-feira, das 18h às 23h, e sábados, domingos e feriados, das 16h às 23h.

Reconhecida internacionalmente como um dos melhores grupos orquestrais da América Latina, a Orquestra Filarmônica de Goiás recebeu críticas positivas da revista inglesa Gramophone, uma das maiores do planeta em música clássica. O grupo é ligado à Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação por meio da Escola do Futuro de Goiás em Artes Basileu França, gerida pelo Centro de Educação, Trabalho e Tecnologia (CETT) da Universidade Federal de Goiás (UFG).