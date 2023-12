Filme “Atrás dos meus olhos” terá sessão gratuita em Goiânia

O filme “Atrás dos meus olhos”, de Kely Nascimento e direção de Pedro Henrique Moutinho, terá pré-estreia gratuita nesta quinta-feira (07/12), às 20h, no Kinoplex do Goiânia Shopping. Os ingressos devem ser adquiridos pelo Sympla. A iniciativa conta com apoio institucional da Secretaria de Estado da Cultura (Secult Goiás).

O média-metragem narra a história de Celina, fotógrafa conceituada que, ao ser diagnosticada com a doença ocular da tireoide (DOT), viaja pelo mundo registrando a realidade da vida periférica. Sua última viagem foi a um tradicional bairro de Salvador (BA). Duas atrizes com DOT estrelam no filme.

A trilha sonora é assinada por Carlinhos Brown e Fernanda Takai, que fizeram a canção “Amor Raro” para o filme.

Serviço:

Filme “Atrás Dos Meus Olhos”

Data: 07/12/2023

Local: Goiânia Shopping (Av. T-10 n° 1300 qd a lt 115 Setor Bueno – Piso 3)

Horário: às 20h

Ingresso: é gratuito, mas é necessário se inscrever no Sympla