search
Cultura

Filme goiano está entre os indicados para representar o Brasil no Oscar

A Academia Brasileira de Cinema definiu seis filmes como finalistas na disputa para indicação ao maior prêmio do cinema


Avatar Por Redação Tribuna do Planalto em 08/09/2025 - 16:06

Filme goiano
Foto: Panaceia Filmes/Divulgação

A Academia Brasileira de Cinema divulgou, nesta segunda-feira (8/9), a lista com os seis filmes finalistas na disputa para representar o Brasil na corrida por uma indicação ao Oscar de Melhor Filme Internacional. Entre eles está o Oeste Outra Vez, filme goiano que retrata a história no sertão de Goiás de dois homens brutos, Totó e Durval, que não conseguem lidar com suas fragilidades e são constantemente abandonados pelas mulheres que amam. Tristes e amargurados, eles se voltam violentamente uns contra os outros.

O filme, que conta com a direção de Erico Rassi, já ganhou outras premiações como Melhor Filme, Fotografia e Ator Coadjuvante no 52º Festival de Gramado. Porém, nessa disputado há outros concorrentes fortes, são eles: Baby, Kasa Branca, Manas, O Agente Secreto, e O Último Azul.

O finalista será anunciado pela Academia no dia 15 de setembro. De acordo com informações, o filme favorito para vencer a disputa é O Agente Secreto, estrelado por Wagner Moura.

O Último Azul, com Denise Weinberg e Rodrigo Santoro, também é um forte concorrente. A cerimônia do Oscar está marcada para o dia 15 de março do ano que vem.

Avatar

O Tribuna do Planalto, um portal comprometido com o jornalismo sério, ágil e confiável. Aqui, você encontra análises profundas, cobertura política de bastidores, atualizações em tempo real sobre saúde, educação, economia, cultura e tudo o que impacta sua vida. Com linguagem acessível e conteúdo verificado, a Tribuna entrega informação de qualidade, sem perder a agilidade que o seu dia exige.

Leia também

Angela Ro Ro
Cultura

Cantora e compositora Angela Ro Ro morre aos 75 anos no Rio

08/09/2025
Canto Primavera
Cultura

Pirenópolis será palco do Canto da Primavera 2025 com 70 atrações musicais

08/09/2025
Mc Kaemy leva o freestyle goiano para o grande palco em São Paulo
Cultura

Mc Kaemy leva o freestyle goiano para o grande palco em São Paulo

07/09/2025
Jonathan Sena apresenta livro “O Que (Não) É Circo” durante Festival Circo Favela em Goiânia
Cultura

Jonathan Sena apresenta livro “O Que (Não) É Circo?” durante Festival Circo Favela em Goiânia

07/09/2025
Mr. Gyn
Cultura

Divulgada programação oficial do Canto da Primavera 2025

01/09/2025
vagas emprego Aparecida
Emprego

Empresas de Aparecida ofertam mais de 1,8 mil vagas de emprego nesta semana

08/09/2025
IFG Aparecida
Escola

IFG Aparecida abre inscrições para Curso Libras Básico I

08/09/2025
Joel Sant'Anna
Cidades

Morre em Goiânia o ex-procurador de Justiça Joel Sant’Anna Braga

08/09/2025
Filme goiano
Cultura

Filme goiano está entre os indicados para representar o Brasil no Oscar

08/09/2025
Pesquisa