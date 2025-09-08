Filme goiano está entre os indicados para representar o Brasil no Oscar

A Academia Brasileira de Cinema divulgou, nesta segunda-feira (8/9), a lista com os seis filmes finalistas na disputa para representar o Brasil na corrida por uma indicação ao Oscar de Melhor Filme Internacional. Entre eles está o Oeste Outra Vez, filme goiano que retrata a história no sertão de Goiás de dois homens brutos, Totó e Durval, que não conseguem lidar com suas fragilidades e são constantemente abandonados pelas mulheres que amam. Tristes e amargurados, eles se voltam violentamente uns contra os outros.

O filme, que conta com a direção de Erico Rassi, já ganhou outras premiações como Melhor Filme, Fotografia e Ator Coadjuvante no 52º Festival de Gramado. Porém, nessa disputado há outros concorrentes fortes, são eles: Baby, Kasa Branca, Manas, O Agente Secreto, e O Último Azul.

O finalista será anunciado pela Academia no dia 15 de setembro. De acordo com informações, o filme favorito para vencer a disputa é O Agente Secreto, estrelado por Wagner Moura.

O Último Azul, com Denise Weinberg e Rodrigo Santoro, também é um forte concorrente. A cerimônia do Oscar está marcada para o dia 15 de março do ano que vem.