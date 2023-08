Foragido do estado do Piauí com quatro condenações é preso em Luziânia

A Polícia Civil de Goiás, por meio do Grupo de Repressão a Crimes Patrimoniais (Gepatri), prendeu nesta quarta-feira, 30, no Jardim Marajoara, em Luzânia, no Entorno do Distrito Federal, um fugitivo do presídio do estado do Piauí. O homem possui quatro condenações por crimes patrimoniais, cujas penas somam mais de 30 anos de reclusão.

Recebida a denúncia anônima via 197 a respeito de suposto foragido naquele município, os policiais civis do Gepatri empreenderam diligências incessantes até localizar o suspeito, que ficou surpreso no momento da abordagem. Agora, ele se encontra preso e à disposição da Justiça, para recambiamento ao estado de origem, onde cumprirá sua pena.