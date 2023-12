Força-tarefa policial apreende meia tonelada de cocaína em Goiás

Um carregamento de 500 quilos de cocaína foi apreendido ontem em Goiânia após o compartilhamento de informações entre a PRF nos estados de Goiás e Mato Grosso e o apoio da Delegacia Estadual de Repressão a Narcóticos (Denarc). O motorista do caminhão, de 50 anos, foi preso em flagrante.

A droga estava escondida em meio a uma carga de 50 toneladas de milho que, de acordo com a nota fiscal, foi carregada em Santa Rita do Trivelato (MT) e tinha como destino o porto de Itajaí (SC). O caminhão, no entanto, foi interceptado quando estava estacionado na rua em um bairro da capital goiana.

O motorista disse que receberia R$ 10 mil para o transporte da droga. Ele foi preso e conduzido para a delegacia da polícia civil.

A apreensão é resultado do acordo de cooperação firmado entre a PRF e Secretaria de Segurança Pública do Estado de Goiás, que prevê o compartilhamento de informações, tecnologias e outros recursos para auxiliar no combate ao crime no estado.