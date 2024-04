Forças de segurança desarticulam quadrilha de estelionatários em agências bancárias

Em uma operação conjunta, diversas unidades especializadas da Polícia Militar de Goiás, incluindo a Polícia Militar do Estado de Goiás (PMGO), o Comando de Policiamento da Capital (CPC), o serviço de inteligência da PM (PM2), além das equipes de patrulhamento tático ROTAM e ROTAM20, em coordenação com a Polícia Civil de Goiás (PCGO 20°DRP de IPORÁ/GO) e a Aliança de Inteligência do 12º Batalhão da Polícia Militar (ALI/12ºBPM 20°CRPM), conseguiram desarticular uma quadrilha especializada em golpes contra clientes de instituições financeiras.

Após o compartilhamento de informações estratégicas entre as diferentes unidades, as equipes se mobilizaram e efetuaram a prisão de três indivíduos envolvidos nos crimes. Esses criminosos eram responsáveis por aplicar golpes no interior de agências bancárias em diversas cidades de Goiás, causando um prejuízo estimado em mais de R$30.000,00, principalmente a pessoas idosas, vítimas frequentes desse tipo de crime.

A ação culminou na detenção dos suspeitos na cidade de Valparaíso/GO. Além das prisões, foram apreendidos três celulares, um veículo e a quantia de R$1.533,00 em espécie, utilizados no esquema criminoso.

A operação demonstra o comprometimento das forças de segurança em combater ativamente crimes que afetam a sociedade, especialmente os mais vulneráveis, como os idosos, e reforça a importância da integração entre diferentes órgãos para o sucesso das investigações e ações policiais.