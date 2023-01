Fundo de Cultura 2022 contempla novas áreas e oferece mais recursos

O edital 2022 do Fundo Municipal de Cultura (FMC) da Prefeitura de Anápolis mais do que dobrou o volume de recursos em relação à edição de 2021, saltando de R$ 900 mil para um montante acima dos R$ 2 milhões. O fundo é destinado à sociedade civil para a concretização de projetos como publicação de livros, álbuns musicais, festivais, filmes e apresentações. A inclusão de novas modalidades e eventos do calendário cultural são as novidades deste edital em relação ao anterior.

De acordo com o regulamento, as inscrições para projetos já estão abertas e vão até o dia 8 de fevereiro. O processo de inscrição se tornou totalmente online e conta com regras no regulamento que aumentam as oportunidades aos proponentes não contemplados em edições passadas. “O Fundo de Cultura desempenha um papel cada vez mais fundamental em Anápolis, como também participa de um âmbito maior contribuindo ao desenvolvimento artístico nacional”, aponta o prefeito Roberto Naves.

Nesta quinta-feira, 5, às 18h, será realizada uma live tira-dúvidas sobre o regulamento do FMC no canal do youtube da Diretoria Municipal de Cultura. A leitura integral do regulamento é fundamental para aproveitar ao máximo e realizar as perguntas que poderão ser enviadas via chat na plataforma. O link é: https://www.youtube.com/@diretoriadeculturadeanapol4599

São 46 cotas distribuídas entre nove áreas, dentre elas as artes visuais, o audiovisual, cultura de rua, o teatro e o circo. Segundo o regulamento, cada uma corresponde a um projeto a ser contemplado com um valor específico entre R$ 11 mil e R$ 230 mil, a depender da natureza da realização cultural. “O sucesso e a boa avaliação da proposta dependerão de uma leitura atenta aos itens do edital, compreendendo bem sua natureza e onde ela terá um melhor potencial”, orienta a diretora de Cultura, Nabyla Carneiro.

“A sociedade é chamada a participar da gestão de cada um destes projetos contribuindo no desenvolvimento cultural com novas ideias e formas de fazer, porém sempre com responsabilidade com este importante investimento público”, explica a secretária de Integração Social, Esporte e Cultura, Marta Sabbag.

Inovação

Parte dos eventos do calendário cultural da cidade deixa de ser uma exclusividade de execução por parte do Poder Público, dando oportunidade para a contribuição da sociedade civil. Porém, sem deixar de cumprir com o fortalecimento da identidade de cada um – alguns com décadas de existência – e a demanda histórica que eles têm junto aos artistas e ao público. Neste intuito, a área de artes integradas receberá as cotas dos festivais e mostras de cinema, teatro, música e salão de artes. A área continua contando com uma cota de festival de artes integradas, o que dá a esta o montante total de aproximadamente R$ 1,1 milhão.

Também dentro das artes integradas estão presentes cotas que vão ao encontro da vocação de estilos de projetos já contemplados em editais anteriores, que são aqueles realizados em escolas. São seis cotas dedicadas exclusivamente às ações culturais formativas voltadas para a rede municipal de ensino. Outra área que ganha um novo tipo de cota é a “cultura popular, patrimônio e artesanato”, que contempla um projeto de folias (festejos e tradições) baseado no potencial das expressões das raízes da cultura local. “De um lado estimulamos a cultura em um momento primordial da formação da pessoa, que é a infância e a adolescência, como também valorizamos a riqueza das gerações dos povos do Cerrado”, destaca o assessor técnico da diretoria de Cultura, Paulo Henrique Silva.

Referência

Somando aproximadamente 160 projetos contemplados nas últimas cinco edições, o FMC se desponta como um dos maiores investimentos entre os municípios dos estados da região Centro-Oeste. Desde 2017, sempre houve aumento do volume de recursos entre um edital e outro, contando com comissões de profissionais de referência regional e nacional, como também com a exigência de prestação de contas para garantir transparência ao processo e zelo com o recurso público.