O Governo de Goiás alerta que 95 ganhadores do sorteio de abril da Nota Fiscal Goiana ainda não pediram o resgate dos prêmios, que somam R$ 143 mil. O sorteio, realizado em 24 de abril, distribuiu R$ 200 mil entre 158 participantes. Os contemplados têm até o dia 29 de julho para solicitar o pagamento. Caso contrário, os valores retornam ao programa.

Entre os prêmios ainda não solicitados estão:

1 de R$ 50 mil (valor máximo)

2 de R$ 10 mil

3 de R$ 5 mil

27 de R$ 1 mil

62 de R$ 500

Os ganhadores que ainda não resgataram os valores são de 20 municípios. Goiânia lidera, com 55 contemplados. Em seguida aparecem Anápolis (14), Aparecida de Goiânia (3) e Itumbiara (3). Também há dois premiados em Trindade, Rio Verde, Senador Canedo e no povoado Allan Kardec (Avelinópolis). Outros 12 municípios tiveram um ganhador cada, incluindo Águas Lindas, Cidade Ocidental, Formosa, Goiás e Luziânia.

Como verificar e resgatar os prêmios

A lista de contemplados está disponível no site oficial da Nota Fiscal Goiana, na seção “Sorteios”. Participantes cadastrados podem fazer login e consultar o quadro “Premiação”, onde também está disponível o formulário para solicitação do pagamento. É necessário informar corretamente os dados bancários em nome do ganhador.

O Governo reforça que não envia links ou formulários por e-mail — apenas uma notificação da premiação. O resgate deve ser feito exclusivamente pelo site oficial. Usuários devem ficar atentos para evitar golpes.