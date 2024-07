Ganhadores do Nota Fiscal Goiana devem retirar prêmios

Noventa dos 158 vencedores do sorteio de junho do Programa Nota Fiscal Goiana (NFG), da Secretaria da Economia, ainda não solicitaram o resgate do prêmio no site oficial (https://goias.gov.br/nfgoiana/). Os contemplados têm prazo de 90 dias para requerer o valor, a partir desta quinta-feira (04/07), quando a homologação do resultado foi publicada no Diário Oficial do Estado de Goiás. Entre esses está o ganhador de R$ 50 mil, o maior prêmio desta edição.

Foram contemplados moradores de 35 municípios, incluindo Goiânia, Aparecida de Goiânia, Rio Verde, Anápolis, Itumbiara e Senador Canedo. A lista completa de nomes está disponível no site da NFG (https://goias.gov.br/nfgoiana/), no menu “Sorteios”. Pelo mesmo endereço, o ganhador deve acessar a área restrita com CPF e senha e, no quadro Premiação, informar os dados bancários para depósito do dinheiro. Após o prazo de 90 dias, que vence em 02 de outubro (02/10) no caso do sorteio mais recente, os contemplados perdem direito ao prêmio.

Os vencedores das edições de maio e abril também ainda têm tempo para solicitar os prêmios. Para o sorteio de abril, o prazo termina em 04 de agosto (04/08), e 50 pessoas ainda não reivindicaram os valores, incluindo premiações de R$ 10 mil e R$ 5 mil. O prazo para os 81 contemplados em maio que ainda não acessaram o portal é 27 de agosto (27/08). A lista dos ganhadores está disponível no mesmo endereço eletrônico da Nota Fiscal Goiana (https://goias.gov.br/nfgoiana/).

“Reforçamos a orientação para que os vencedores não repassem seus dados pessoais para terceiros. A Secretaria da Economia não solicita qualquer pagamento dos contemplados para liberar o prêmio. O resgate deve ser feito exclusivamente pelo site oficial do programa”, orienta Leonardo Vieira de Paula, coordenador da Nota Fiscal Goiana.

Programa

Todos os meses, os inscritos no programa Nota Fiscal Goiana que pedem CPF na nota fiscal em suas compras no comércio varejista goiano concorrem a R$ 200 mil em prêmios. Também podem receber até 10% de desconto no IPVA. O cadastro é gratuito e pode ser feito pelo portal da Nota Fiscal Goiana (https://goias.gov.br/nfgoiana/). O programa do Governo de Goiás estimula a cidadania fiscal e tem como objetivo principal conscientizar o cidadão da importância da exigência do documento fiscal.

Serviço

Assunto: Prazo para resgate dos prêmios sorteados pelo programa Nota Fiscal Goiana

Sorteio nº 88 (abril) – até 04/08/2024

Sorteio nº 89 (maio) – até 27/08/2024

Sorteio nº 90 (junho) – até 02/10/2024

Listas de vencedores e solicitação de resgate:

https://goias.gov.br/nfgoiana/