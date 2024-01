Garota que sonha em ser PRF comemora aniversário com policiais

A tarde desta quinta-feira, 4, foi muito especial para uma fã da Polícia Rodoviária Federal (PRF). A jovem Ana Beatriz completou 17 anos e comemorou seu aniversário com a presença de uma equipe de policiais rodoviários federais.

Tudo começou quando o irmão da garota, uma criança de 8 anos, fez contato com a PRF por meio do número 191, telefone de emergência da corporação, e fez o pedido para que a polícia estivesse presente no dia do aniversário de sua irmã, contando ainda que ele e a aniversariante são admiradores da carreira policial e do sonho dela de cantar parabéns ao lado dos policiais, no dia do seu aniversário.

Tomando conhecimento dessa história, os policiais rodoviários federais organizaram uma surpresa para a jovem e resolveram surpreender a moça em sua unidade de trabalho, uma empresa que pertence a família da jovem.

Além da festinha surpresa, a aniversariante e seu irmão puderam conhecer de perto a Polícia Rodoviária Federal, tirar fotos e ouvir um pouco das histórias dos policiais. Ela disse que quer ser uma policial rodoviária federal, o que é motivo de muito orgulho para os policiais.