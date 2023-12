A Guarda Civil Metropolitana (GCM) interditou o Parque Nova Esperança, na região Noroeste de Goiânia. No local foi encontrado um possível artefato explosivo. Com isso, a equipe isolou o parque e aguarda avaliação do esquadrão antibomba da Polícia Militar (PM).

A equipe da GCM, durante o patrulhamento, foi acionada por funcionário da Agência Municipal de Meio Ambiente (Amma), que localizou o possível artefato explosivo no local.